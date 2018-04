Gf15, la produzione annuncia provvedimenti disciplinari: ‘Nulla giustifica violente aggressioni’

Il Grande Fratello annuncia provvedimenti disciplinari nei confronti dei concorrenti dopo la lite furiosa esplosa tra Baye Dame e Aida Nizar. Lucia Bramieri e Matteo Gentili hanno letto il comunicato della produzione a tutti gli abitanti della casa più spiata d’Italia, anche Barbara D’Urso è intervenuta sul tema durante il programma ‘Pomeriggio Cinque’. La conduttrice ha parlato di ‘atteggiamenti inaccettabili’ da parte dei suoi ragazzi e anche lei ha annunciato che saranno presi ‘seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti’.

La produzione del Grande Fratello 15 si prepara a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei concorrenti del reality show di Canale 5. A scatenare la dura reazione, la lite esplosa tra Baye Dame e Aida Nizar che ha visto il pubblico chiedere l’immediata squalifica dell’inquilino italo-senegalese.

Il comunicato del Grande Fratello

‘Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e tutti i prevedibili conflitti che ne derivano, devono essere sempre affrontati osservando le più elementari regole di convivenza civile e soprattutto nel rispetto del pensiero e della libertà altrui’, così inizia il comunicato rilasciato dal Grande Fratello.

Lucia Bramieri e Matteo Gentili hanno letto il richiamo ufficiale agli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. ‘Esiste un limite che Grande Fratello, insieme al pubblico che lo segue numeroso, non è disposto a tollerare e superare, e non si tratta solo di una mera questione di regolamento’, è quanto scritto nella dichiarazione ufficiale rilasciata dalla produzione.

Il monito è stato accolto con un applauso da Aida Nizar. La produzione ha invitato tutti i concorrenti del reality show a mantenere ‘un comportamento responsabile’ e li ha richiamati a un dialogo ‘civile e tollerante’.

‘Nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali. Grande Fratello si riserva, al momento opportuno, di mettervi al corrente di eventuali provvedimenti disciplinari’, si legge in conclusione nel comunicato ufficiale diramato dalla produzione del Gf15.

Barbara D’Urso contro i suoi ‘ragazzi’

Barbara D’Urso ha condannato il comportamento di Baye Dame che si è scagliato pesantemente contro Aida Nizar. ‘Io non ci sto’, ha tuonato la conduttrice durante la puntata di ieri di ‘Pomeriggio Cinque’.

‘Per quanto mi riguarda la violenza verbale quasi fisica di Baye Dame per me è assolutamente inaccettabile, quindi, ieri ho immediatamente chiesto al Gf, che ovviamente è d’accordo con me, di prendere provvedimenti’, così Barbara D’Urso ha preso una posizione netta su quanto recentemente accaduto nella casa del Grande Fratello 15.