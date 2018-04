Red Canzian operato di cancro: ‘Sono affamato di vita’

‘Voglio svelarvi il mio piccolo segreto’, così Red Canzian in un video pubblicato su Facebook lo scorso 24 aprile, racconta di essere stato operato per un tumore. ‘Due settimane fa, attraverso una Tac di controllo, mi è stato diagnosticato un nodulo sospetto nel polmone sinistro… probabile metastasi di un melanoma tolto ancora nel 2001…’, scrive il cantante che durante la trasmissione di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’ aveva lasciato trapelare qualcosa parlando di ‘cadute che spesso la vita ci riserva’. Immediata la reazione di Roby Facchinetti che ha dedicato all’amico un tenero messaggio.

Red Canzian racconta della battaglia contro il tumore che ha dovuto affrontare per la seconda volta, una battaglia che aveva nascosto a tutti i suoi fan ma che ha poi svelato in un video pubblicato su Facebook lo scorso 24 aprile.

Red Canzian parla del suo tumore

‘Ora mi sono ripreso praticamente del tutto… e di sicuro con un problema in meno!’, Red Canzian racconta di aver subìto un’operazione lo scorso 12 aprile a causa di un nodulo sospetto nel polmone sinistro. Un grande spavento per lo storico bassista dei Pooh che non ha nascosto il timore provato dopo aver ricevuto la notizia.

‘Quando me l’hanno detto ho visto improvvisamente crollare il mondo intorno a me’, ha scritto Canzian sul suo profilo Facebook. Una notizia che è arrivata a pochi giorni dall’apertura del suo tour tanto che Red avrebbe chiesto al chirurgo che lo ha operato di far slittare l’operazione a giugno subito dopo i suoi concerti. Una richiesta che gli è stata negata per i troppi rischi che avrebbe corso.

‘La mia paura più grande era per la voce’, ha rivelato Canzian che in seguito all’operazione subìta tre anni fa ha trascorso un mese di fermo. ‘ Invece, grazie a Dio, e alla bravura di tutta l’equipe medica, tutto è andato bene… davvero molto bene’, ha scritto infine Red tranquillizzando i suoi fan.

‘Mai come in questo momento sono affamato di vita e ho voglia, anzi, bisogno di voi’, ha concluso Canzian dando appuntamento ai suoi fan il 2 maggio prossimo.

Il messaggio di Roby Facchinetti a Red Canzian

Immediata la reazione del collega e amico Roby Facchinetti. ‘Grazie di questo esempio, amico mio per sempre. Grazie e complimenti per il tuo immenso coraggio, anche. Hai vinto un’altra battaglia Red!’, il cantante ha lodato Canzian per il coraggio mostrato e per aver dato un buon esempio su quanto conti la prevenzione medica.

‘Adesso non ti resta che tornare da guerriero sui palchi della musica! C’è un tour che ti aspetta, tutti non vediamo l’ora di riascoltarti cantare, e tranquillo, ché la buona stella della musica come sempre ti (e ci) aiuterà. Oggi, domani, sempre. Forza Red, e grazie davvero. Ti voglio bene’, ha così concluso Facchinetti il suo tenere messaggio per l’amico.