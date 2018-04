Il Grande Fratello 15 potrebbe decretare la fine della storia tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, che va avanti da circa quattro anni e sembrava poter prima o poi sfociare nel matrimonio. Invece ne stanno accadendo delle belle e tutto lascia presupporre che il rapporto tra la modella croata, ex moglie di Fabrizio Corona (e mamma di suo figlio Carlos), e il tatuato imprenditore di origini napoletane faticherà a resistere alle conseguenze del GF.

Del resto già al suo ingresso nella casa Luigi Mario Favoloso era stato chiaro: ‘questo GF sarà la prova del nove per me e Nina, o ci sposiamo o ci lasciamo’. E le cose per il momento stanno decisamente andando verso la seconda direzione, anche perché, da quel che si è captato, già prima dell’inizio del Grande Fratello la relazione sentimentale tra Favoloso e Nina Moric stava attraversando un momento di difficoltà.

In uno dei suoi primi confessionali, infatti, il buon Luigi, riferendosi alla sua storia d’amore con la Moric, ha accennato ad alcuni problemi: ‘Ci siamo fatti travolgere dai guai dimenticando quello che voleva dire stare insieme. Io ho capito delle cose che non vanno più bene nella mia vita e ho deciso di cambiarle’.

Come se non bastasse, nella casa Luigi Mario Favoloso sembra essersi invaghito, assolutamente ricambiato, di Patrizia Bonetti. Pare addirittura che i due abbiano già dormito insieme e in ogni caso i commenti reciproci lasciano poco spazio all’immaginazione: ‘Ce la godiamo io e Luigi insieme, ci divertiamo’, ha detto l’ex di Vacchi e Ricucci nel confessionale, ‘È la persona con cui ho legato di più in assoluto, è un ragazzo molto intelligente e l’intelligenza mi colpisce. Stiamo creando un bel rapporto, lui è una persona speciale’. Stessa cosa da parte di Favoloso: ‘Con Patrizia c’è complicità, ci sono tante cose belle’.

E Nina Moric che guarda il Grande Fratello 15 da casa sua, cosa pensa di questo crescente feeling tra il suo fidanzato e la spregiudicata Patrizia? Stuzzicata su questo argomento da un follower del suo profilo Instagram, la bella croata ha risposto senza fare troppi giri di parole, parlando anche delle difficoltà già emerse prima della partecipazione di Favoloso al reality: ‘Se lui ha dei dubbi, credimi che nemmeno io riconosco la persona con cui ho passato gli ultimi 4 anni della mia vita. Sicuramente il dolore per mio figlio (che non può vedere, ndr) è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel silenzio. Ma credimi che quando se n’è andato mi aveva detto che mi ama da morire e che senza di me non può vivere. Si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco, non so chi sia…’.

Certo che l’eventuale rottura tra Nina Moric e Luigi Favoloso sarebbe un argomento succulento da sviluppare per Barbara D’Urso al GF 15. A questo punto aspettiamoci quanto prima un ingresso della Moric nella casa per un chiarimento in stile Francesco Monte-Cecilia Rodriguez, ci sono tutti i presupposti!