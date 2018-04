Il veto di Romina Power: ‘Non chiedetemi più di Loredana Lecciso’

Romina Power mette un freno al gossip dilagante sulla sua presunta intromissione tra Loredana Lecciso e Al Bano. L’ex moglie del cantante di Cellino San Marco non ci sta a essere tirata in ballo sulla rottura tra la showgirl e il suo ex marito, così pone un veto a giornali e alle tv invitandoli a non porle più domande su Loredana Lecciso.

Basta, Romina Power non vuole più sentire parlare di Loredana Lecciso. Tirata più volte in ballo dalla showgirl sulla rottura con Al Bano, la cantante americana chiede a giornali e alle tv di non parlarle più dell’argomento.

Il veto di Romina Power su Loredana Lecciso

Secondo le chicche di gossip del settimanale Chi, Romina Power ha posto un veto: ‘Nelle prossime apparizioni televisive o sui giornali nessuno potrà chiederle di Loredana Lecciso. Altrimenti niente intervista’, è quanto si legge sul magazine di Alfonso Signorini.

Non si placa il gossip su Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power, così quest’ultima prova a mettere un freno. Si apre dunque un nuovo capitolo della saga, che reazioni provocherà il veto della ex moglie del cantante di Cellino San Marco?

Il gossip su Loredana Lecciso, Al Bano e Romina

Se Al Bano ha dichiarato a ‘Storie Italiane’ che la fine della love story con la Lecciso non è dipesa da Romina, Loredana ha invece espresso parere contrario accusando la Power di essersi intromessa.

‘Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così ‘ingombrante’ nella vita del proprio compagno. A me andava benissimo che Al Bano e Romina tornassero a lavorare insieme, ma mi ha dato fastidio quando lei ha superato certi limiti. Per esempio quando in TV ha detto, anche se con ironia, di essere ancora innamorata di Al Bano’, aveva puntato il dito Loredana durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso.

La showgirl leccese non ha apprezzato la partecipazione di Al Bano e Romina a ‘Ballando con le stelle’, la Lecciso infatti avrebbe voluto una maggiore sensibilità da parte degli ex coniugi anche per i due figli avuti dal cantante di Cellino San Marco.

‘Romina, mettiti una mano sulla coscienza pure tu, mettiamocela tutti’, aveva tuonato la Lecciso durante una puntata di Domenica Live lanciando pesanti accuse su Romina Power.

Intanto Al Bano e Romina continuano a mostrarsi e ad esibirsi insieme. Giusto una settimana fa, la Power ha pubblicato un ritratto di famiglia felice sul suo profilo instagram che la ritrae con l’ex marito e i figli Yari e Cristel.

‘Ho ritrovato questa foto che esprime tutta la gioia dei miei figli e nostra di ritrovarci sul palco a Verona tutti insieme’

La saga continua e il pubblico si divide tra chi vorrebbe rivedere Al Bano insieme a Romina e chi invece prende la parti di Loredana Lecciso. Prima o poi riusciremo a vedere un, più o meno, lieto fine.