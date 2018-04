Georgette Polizzi in ospedale: ‘Sono su una sedia rotelle incapace di gestire il mio corpo’

Georgette Polizzi è in ospedale, ricoverata per accertamenti neurologici. L’ex concorrente di ‘Temptation Island’ ha affidato a una serie di post instagram il racconto della battaglia che sta combattendo. Al suo fianco c’è Davide Tresse, il ‘momo’, che in una delle foto pubblicate dall’esperta di moda, le tiene dolcemente la mano.

‘Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo…’, così Geogrette Polizzi racconta su Instagram il dramma che sta vivendo. Ricoverata per accertamenti neurologici, la ragazza ha pubblicato due post per condividere con i suoi fan quanto sta accadendo. I follower di Polly si sono da subito mobilitati per farle sentire la loro vicinanza.

Georgette Polizzi in ospedale per accertamenti neurologici

Georgette Polizzi è stata ricoverate nel reparto di neurologia per alcuni accertamenti. Nonostante questo, la ragazza non ha perso la vitalità che la contraddistingue tanto che in ospedale l’hanno già soprannominata: ‘la leonessa cazzuta’. ‘Lotterò con tutta me stessa per tornare a camminare, perché lo devo in primis a me stessa e alla mia instancabile voglia di vivere’, è la promessa che Georgette Polizzi fa su Instagram pronta a combattere per ‘tornare la Polly di sempre’.

‘È strana la vita… ve lo dico sempre che non smette mai di stupire… E così in men che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po di giorni… Però cara vita una cosa te la dico… TU NON MI FAI PAURA ED IO SONO PIÙ FORTE DI TE!!’, così l’ex concorrente di Temptation Island parla coraggiosamente di quanto le sta accadendo.

La 35enne vicentina non ha alcuna intenzione di lasciarsi andare. ‘Dicono che ho una grinta ed una forza di volontà assurda… che la mia positività è contagiosa …beh sapete cosa vi dico che questa forza di volontà mi porterà a tornare ad essere la polly di sempre’.

Georgette tirerà fuori tutta la grinta che ha per uscire presto dall’ospedale anche per i suoi fan: ‘Lo devo a quegli amici che sono stati sul bordo del mio letto d’ospedale annullando la loro vita fuori… ed in parte lo devo a voi Pollini che mi avete inondato di messaggi di sostegno’.

E in effetti, sulla pagina Instagram dell’ex concorrente di Temptation Island è possibile leggere tantissimi messaggi pieni di affetto, tantissimi i fan che la invitano a non mollare.

Davide Tresse vicino a Georgette Polizzi in ospedale

Davide Tresse, detto il ‘momo’ e Georgette Polizzi sono inseparabili. La coppia ha vacillato durante la partecipazione a Temptation Island voluta da entrambi proprio per verificare la tenuta del rapporto. Ci sono però esperienze che sono in grado di mostrare cosa è davvero l’amore e in questo caso il ‘momo’ sta facendo di tutto per la sua Georgette.

Una vera guerriera, Georgette Polizzi non si arrende. ‘Vicino a me c’è il momo e neanche lui ha paura quindi sai che c’è?!? Questa volta puoi andartene a F….lo!!’, ha scritto rivolgendosi alle ‘sorprese che spesso la vita riserva.

Polly vuole combattere anche per lui, il ‘momo’: ‘lo devo al mio uomo che in questi giorni con gli occhi lucidi mi ha promesso che anche se dovessi fallire resterà al mio fianco per sempre’, ha scritto la ragazza su Instagram.