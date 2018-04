Astio tra le due conduttrici di Canale 5? Federica Panicucci sarebbe andata contro il Grande Fratello di Barbara D’Urso chiedendo ai vertici di Mediaset di non parlare più del reality show all’interno di Mattino 5. La richiesta della conduttrice sarebbero però stata nettamente rifiutata dall’azienda. Che prosegui la rivalità tra la D’Urso e la Panicucci ipotizzata e smentita qualche mese fa? Al momento ancora nessuna dichiarazione da parte delle dirette interessate.

Federica Panicucci avrebbe, dunque, chiesto ai vertici di Mediaset di omettere il reality show dagli argomenti trattati a Mattino 5, secondo quanto si legge sul settimanale ‘Oggi’. Continuerebbe così l’astio e la rivalità tra le due conduttrici che solo qualche mese fa avevano ricevuto un tapiro d’oro a testa per alcune gaffe avvenute nei rispettivi programmi. Poi, intervistate da Valerio Staffelli, avrebbero entrambe dichiarato di volersi bene a vicenda.

Leggi anche: Federica Panicucci vs Barbara D’Urso: la conduttrice ‘cancellata’ dal decennale di Mattino 5

Federica Panicucci non vuole parlare del Grande Fratello a Mattino 5?

Secondo le ‘pillole di gossip’ lette sul settimanale Oggi, Federica Panicucci si sarebbe rifiutata di parlare della 15esima edizione del Grande Fratello all’interno del suo programma mattutino.

‘Si mormora che Federica Panicucci abbia chiesto ai vertici Mediaset di essere esonerata nel dedicare spazio al GF nel suo Mattino Cinque’, scrive il settimanale, ‘La conduttrice, che sembrerebbe essere sempre in competizione con la collega Barbara D’Urso avrebbe però ricevuto un secco rifiuto e sarebbe stata quindi ‘obbligata’ a commentare le vicende dei concorrenti rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia’.

Secondo le indiscrezioni, la strana richiesta della Panicucci non sarebbe stata accolta dall’azienda: come reagirà la D’Urso non appena verrà a conoscenza di questo retroscena?

Leggi anche: Barbara D’Urso su Federica Panicucci: ‘Mi detesta? Non lo so, a me è simpatica’

Federica Panicucci Vs. Barbara D’Urso: l’astio continua?

Non è nuova l’ipotetica e presunta rivalità tra Federica Panicucci e Barbara D’Urso, nuovamente sotto i riflettori del gossip: solo qualche mese fa una clamorosa gaffe della conduttrice di Mattino 5 – in occasione dei 10 anni della trasmissione – aveva palesato il contrasto tra le due colonne Mediaset, confermato in seguito da Barbara D’Urso all’interno del suo programma pomeridiano.

Alla consegna del tapiro d’oro degli amici di Striscia la Notizia, le colleghe avrebbero però smentito le malelingue affermando di volersi bene ed avere un buon rapporto.

Ora, a quasi tre settimane dall’inizio della quindicesima edizione del Grande Fratello, un’indiscrezione porterebbe a pensare che tra di loro continui l’astio. Sarà vero? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti o, chissà, conferme o smentite dalle due protagoniste Mediaset.