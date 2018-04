Elisabetta Canalis: ‘George Clooney è preistoria’

Elisabetta Canalis parla della love story avuta con George Clooney, un capitolo chiuso che fa parte di un passato lontano a detta della showgirl felicemente sposata con il chirurgo Brian Perri. Elisabetta ha trovato in Brian l’uomo perfetto in grado di capirla con uno sguardo, i due vivono a Los Angeles dove crescono la figlia Skyler.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, Elisabetta Canalis ha raccontato di quanto sia felice insieme al marito Brian Perri, una storia che a detta della showgirl sarda ‘non conosce crisi’. L’ex velina ha risposto anche a una domanda su Goerge Clooney, una relazione passata e ‘preistorica’, l’ha definita la Canalis.

Elisabetta Canalis racconta la sua vita con Brian Perri

Elisabetta Canalis è innamoratissima del marito Brian Perri sposato ad Alghero nel settembre 2014. La coppia vive da tempo a Los Angeles e nel 2015 ha dato alla luce la piccola Skyler.

Un rapporto che va a gonfie vele quello tra Brian e Elisabetta. ‘Grazie a Dio non abbiamo mai conosciuto la parola crisi’, è così che l’ex velina descrive il suo idilliaco matrimonio.

‘Brian ha avuto la capacità di capirmi, di leggermi dentro. Di comprendermi in ogni sfumatura. E ancor di più di anticipare i miei bisogni’, ha detto Elisabetta Canalis nell’intervista rilasciata a Oggi. Un rapporto fatto di complicità, ma anche di tanto amore per la piccola Skyler. Sulla possibilità di un secondo figlio con Brian, la Canalis ha precisato che per ora non è in progetto, ma ha aggiunto: ‘Se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti… Se Dio vorrà certamente allargheremo la famiglia’.

Elisabetta sulla storia con George Clooney: ‘È preistoria’

La relazione con Brian Perri è arrivata dopo la sua chiacchieratissima love story con l’attore di Hollywood George Clooney. Dopo essersi trasferita a Los Angeles, Elisabetta Canalis aveva conquistato il cuore di uno degli uomini più ambiti del panorama cinematografico.

La showgirl sarda e l’attore sono stati insieme due anni, dal 2009 al 2011 dopodiché, lei è convolata a nozze con Brian Perri nel 2014, lo stesso anno in cui Clooney ha sposato Amal Alamuddin da cui ha avuto due gemelli.

Una storia, quella tra Elisabetta Canalis e George Clloney che ha fatto molto parlare ma che è stata completamente accantonata dalla showgirl. ‘George Clooney? È passato così tanto tempo, è preistoria, archeologia! Il rapporto si è concluso con rispetto e civiltà. Se lo dovessi rivedere per caso ci si saluterebbe certamente con cordialità’, ha spiegato l’ex velina.