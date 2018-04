Amici 17, Simona Ventura difende Biondo su instagram

Simona Ventura pubblica nelle Instagram Stories un video in cui, in macchina insieme alla figlia e al compagno ascolta ‘Dejavu’ di Biondo e tutti guardandola abbiamo avuto proprio un dejavu. Dove abbiamo rivisto questa scena? In un video instagram pubblicato da Heather Parisi, la showgirl era in macchina con la figlia, attaccata per aver detto che non ama la voce del concorrente di Amici, con la differenza che Heather non cantava una canzone di Biondo ma chiedeva rispetto per la figlia accusando i fan del cantante di cyberbullismo.

‘Cult and Cool, stop’, Simona Ventura pubblica un video che ha tutta l’aria di essere una presa di posizione pro Biondo, il giudice del talent di Amici non ha mai nascosto di apprezzare il cantante tanto che durante la scorsa puntata di Amici lo ha difeso dagli attacchi della collega Heather Parisi.

Simona Ventura pro Biondo

Le stories pro Biondo pubblicate da Simona Ventura sul suo profilo instagram arrivano lo stesso giorno in cui Heather Parisi torna ad attaccare i fan del cantante pubblicando una serie di screenshot di messaggi minacciosi che le sono stati rivolti da alcuni utenti in rete, commenti che vedono ancora una volta la showgirl e la figlia sotto tiro. ‘Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro prima che accada l’ennesima tragedia attribuita all’iniziativa di uno squilibrato solitario con tanti complici’, ha scritto Heather Parisi.

Lo stesso giorno, Simona Ventura si mostra in macchina insieme alla figlia e al compagno mentre ascolta ‘Dejavù’ di Biondo accompagnando le sue stories con le scritte ‘Cool’, ‘Cult’ e ‘Stop’. Un modo per porre fine alle polemiche contro il cantante e ribadire l’idea che Biondo sia un talento molto apprezzato dal pubblico?

Simona Ventura ha più volte difeso il cantante durante il serale di ‘Amici’ dalle accuse e dagli attacchi di Heather Parisi che non apprezza il talento di Biondo.

Simona Ventura su Biondo: ‘Ha talento’

Durante l’ultima puntata di ‘Amici’, Rudy Zerbi e Simona Ventura hanno preso le difese di Biondo dalle critiche mossegli da Heather Parisi per l’uso dell’autotone.

‘Tu ti rendi conto che in questa gara di canto stai barando’, ha detto Heather Parisi a Biondo durante l’ultima puntata di Amici, asprimendo il parere che il cantante usa l’autotune per rendersi ‘intonato’.

Immediata la reazione di Simona Ventura e Rudy Zerbi i quali ritengono Biondo un vero artista con un gran seguito. La Ventura apprezza il carisma del concorrente di Amici su cui punta molto ritenendo possa fare grandi cose. Un’idea ribadita anche nelle ultime Instagram stories della ex conduttrice di Selfie.