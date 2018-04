Secondo gli ultimissimi rumors capitolini Virginia Raggi e il marito Andrea Severini sono tornati insieme dopo circa due anni di crisi matrimoniale. Ricorderete infatti che nel 2016, all’indomani dell’elezione della Raggi a Sindaco di Roma, Severini aveva affidato al web una lunga lettera indirizzata alla moglie nella quale, oltre a complimentarsi per la vittoria e ad assicurarle il suo pieno sostegno, si era lasciato sfuggire che le cose tra di loro non stavano più funzionando (‘Sono 21 anni che ti conosco, ora per noi è un momento difficile è inutile nasconderlo, ma io sarò sempre accanto a te [...] Mi manchi da morire’). Difficoltà confermate poi dalla stessa Virginia Raggi in un’intervista (‘Io e Andrea stiamo attraversando un momento difficile da diverso tempo, ma non ne voglio parlare, si tratta della mia vita privata’).

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e l’imperturbabile Andrea Severini, che fa il tecnico del suono a RDS ed è un militante di vecchia data del M5S (pare dell’ala ‘dura e pura’), ha dovuto pure ingoiare diversi rospi (sotto forma di illazioni gossippare sui presunti rapporti ‘personali’ tra la Raggi e Salvatore Romeo). Ma non si è mai dato per vinto e, come una formichina, ha lavorato giorno dopo giorno per ricucire il rapporto con la moglie. A quanto pare riuscendoci.

Secondo il quotidiano romano Il Messaggero, la conferma definitiva della reunion familiare tra Virginia Raggi e il marito Andrea Severini si è avuta l’altro giorno, in occasione delle celebrazioni per il Natale di Roma al Circo Massimo: sui profili social della Sindaca è apparsa infatti una foto dei due seduti ‘viscini viscini’ a godersi serenamente lo spettacolo come una coppia qualunque (con loro c’era anche il figlio Matteo, 9 anni, che però non appare nella foto). Per la cronaca l’immagine è stata commentata con molta soddisfazione dai follower della Raggi (leggete i commenti).

Sempre secondo Il Messaggero, anche dal Campidoglio sarebbero arrivate conferme del ritrovato amore tra Virginia e Andrea, che si conoscono da ormai 23 anni e sono sposati da più di 10. Amici comuni della coppia avrebbero inoltre raccontato che il riavvicinamento è stato graduale e si è consolidato pian piano dopo il travagliato periodo passato l’anno scorso dalla Sindaca, culminato con il malore e il ricovero in ospedale per il forte stress accumulato. Ecco, forse proprio in quel momento di enorme difficoltà la Raggi potrebbe aver capito di non poter fare a meno dell’amore e del sostegno di Andrea.

Del resto, come si dice, ‘dietro una grande donna c’è sempre un grande uomo’ (versione riveduta e corretta).