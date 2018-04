All’inizio della seconda puntata del Grande Fratello 15 Barbara D’Urso ha risposto in diretta a Striscia la Notizia affermando che non svincoleranno e che faranno chiarezza su quanto sospettato dal Tg satirico. Che sia stata una frecciata ad Alessia Marcurzzi? Stando al servizio mandato in onda pochi minuti prima dell’inizio del reality show, in casa ci sarebbe infatti un telefonino: la conduttrice ha così preso atto delle segnalazioni dei telespettatori e la produzione sta procedendo con le dovute indagini.

‘Abbiamo visto il servizio e faremo chiarezza’, ha dunque affermato Barbara D’Urso al Grande Fratello 15 a seguito delle segnalazioni in merito al presunto cellulare in casa. Lanciando una velata frecciatina alla collega Alessia Marcuzzi – protagonista del vortice di polemiche che ha contraddistinto l’edizione appena conclusa de L’Isola dei Famosi 2018 – la conduttrice ha affermato ‘Noi non svincoliamo’, sottolineando la verità e la trasparenza del programma.

Leggi anche: Grande Fratello 15, Filippo Contri bestemmia in diretta TV?

Barbara D’Urso ringrazia Striscia la Notizia e procede con le indagini sul cellulare

Al momento ancora nessuna risposta da parte del Grande Fratello in merito alla possibile presenza di un cellulare nella casa. Dopo aver visto il recente servizio di Striscia la Notizia, Barbara D’Urso non è infatti rimasta impassibile di fronte tale segnalazione invitando la produzione ad iniziare le dovute ricerche.

‘Grazie agli amici di Striscia, noi non svicoliamo, abbiamo visto il servizio e faremo chiarezza su quanto accaduto’, ha così esordito Barbara D’Urso nella seconda puntata del reality show da lei condotto.

I più maliziosi hanno captato in questa affermazione una velata frecciata rivolta ad Alessia Marcuzzi, definita più volte dai colleghi di Striscia la Notizia ‘Pinocchia’, in quanto ‘bugiarda’ alla guida de L’Isola dei Famosi.

Che la D’Urso abbia preferito sin da subito la correttezza e la trasparenza del suo programma?

Leggi anche: GF 15, Danilo Aquino omofobo e razzista? Il concorrente chiede scusa

Striscia la Notizia e il servizio sul cellulare nella casa del Grande Fratello 15

Striscia la Notizia ‘attacca’ ancora: a pochi minuti dall’inizio della seconda puntata del Grande Fratello 15, il Tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda un servizio relativo alla casa più spiata d’Italia.

Alcuni telespettatori avrebbero infatti segnalato la presenza di uno smartphone, vietato dal regolamento: ‘Dopo te lo faccio vedere al telefono’, aveva affermato Veronica Satti nel corso del daytime.

Poi, come se non bastasse, domenica sera parlando con Alessia la Satti si è domandata ‘Dove ho messo il mio telefono?’, reagendo con sguardo sorpreso come ad essersi accorta di aver commesso una gaffe.