Grande Fratello 15, Filippo Contri bestemmia in diretta TV?

Filippo Contri avrebbe bestemmiato durante la diretta della puntata del Grande Fratello 15 andata in onda ieri, lunedì 23 aprile 2018. Lo sfogo del concorrente sarebbe avvenuto durante una chiacchierata con Lucia e Baye. A scatenare la reazione di Filippo, le accuse mosse dagli altri concorrenti che hanno puntato il dito contro Contri per la sua love story con Lucia Orlando. Secondo gli altri inquilini della casa Filippo avrebbe dato inizio alla relazione solo per ‘tattica’ e per uscire vincente dalla sfida al televoto con Valerio.

Al Grande Fratello non può mancare il ‘caso bestemmia’ dopo una settimana dall’entrata dei concorrenti, Filippo si sarebbe reso protagonista della vicenda.

Filippo Contri bestemmia in diretta al Gf15?

Filippo Contri ha perso le staffe dopo la discussione avuta con Alessia Prete. Barbara D’Urso, nella puntata serale andata in onda ieri sera, ha parlato della relazioni che il concorrente ha intrapreso all’interno della casa. La conduttrice ha mandato in onda alcune clip dei baci che Lucia e Filippo si sono scambiati, ma anche le reazioni degli inquilini alla love story.

Alessia Prete in particolare ha accusato Filippo di non avere alcun interesse nei confronti di Lucia e di aver messo in piedi la love story solo per battere Valerio al televoto, evento che si è poi verificato. Alessia ha anche dichiarato che Filippo ci avrebbe provato sia con lei che con Mariana. Quando Barbara D’Urso ha mandato la pubblicità, la discussione tra Alessia e Filippo è degenerata.

Il video della reazione di Filippo e la lite con Alessia

‘Con una come te non ci vado nemmeno con una pistola alla testa. Sei moscia, con una come te non mi ci gratto nemmeno la schiena’, ha detto Filippo alla torinese. Alessia ha ribattuto: ‘Sono io che mi sono allontanata da te perché quello che faceva i sorrisini e guardava eri tu’. ‘Quando hai visto che non ci stavo hai cambiato sponda’, ha tuonato Alessia. Barbara D’Urso è poi intervenuta rimproverando Filippo per aver utilizzato termini poco carini nei confronti della sua compagna di avventura.

Dopo la discussione con Alessia, Filippo si è rifugiato in giardino seguito da Baye e Lucia Orlando, il ragazzo si sarebbe così sfogato e lasciato andare al torpiloquio come reazione alle accuse di Alessia. Baye ha tentato di far ragionare Filippo: ‘È normale che si possa pensare alla tattica’. Da lì la reazione incontrollata di Filippo che avrebbe continuato a offendere e insultare Alessia e avrebbe anche bestemmiato.

A puntata conclusa è esplosa la rabbia di Filippo che ha urlato contro gli altri inquilini della casa per poi rifugiarsi in bagno con Baye Dame: ‘Sono anni che non provo un’emozione così per una donna, ma ho esagerato’, ha ammesso il romano. Come reagirà la produzione del Grande Fratello? Prima di lui molti concorrenti, sia della versione vip che della versione nip, sono stati espulsi per aver bestemmiato.