Gf15, Veronica Satti in lacrime per Bobby Solo: ‘Parlarne in tv non mi sembra ridicolo’

Il sogno di Veronica Satti di riabbracciare il papà Bobby Solo è stato spezzato ieri durante la diretta condotta da Barbara D’Urso del Grande Fratello 15. Una serata ‘no’ per Veronica, che dopo aver detto addio a Valerio eliminato dalla casa, ha appreso che il padre non ha alcuna intenzione di ricongiungersi con lei in tv. La Satti, si è mostrata sconvolta nel leggere le reazioni di Solo alla sua entrata al Gf esi è abbandonata a un lungo pianto. A difendere la ventenne è Cristiano Malgioglio che ha rivolto un secondo appello a Bobby Solo.

Veronica Satti ha parlato molto del suo rapporto con Bobby Solo e si è confidata con gli altri inquilini della casa durante la prima settimana del Gf. Ignara di come avesse reagito il padre nel vederla in tv come concorrente del reality show, la ventenne si era anche detta disposta a rinunciare all’esperienza al Gf pur di riabbracciare il papà.

Veronica Satti su Bobby Solo: ‘Non mi arrendo’

‘Mio papà verrà qui? Mi starà guardando?’, aveva detto Veronica Satti speranzosa a Lucia Bramieri durante la prima settimana trascorsa all’interno della casa del Gf15. Ignara completamente delle recenti dichiarazioni rilasciate dal padre Bobby Solo sulla presenza della figlia al Gf15.

‘Sono stata una figlia molto desiderata e ho vissuto con mio padre fino a 6 anni. Poi i miei si sono separati e tutto è cambiato. Lui è scomparso dalla mia vita e da 15 anni non lo vedo’, aveva raccontato Veronica durante la prima puntata al Gf. Dichiarazioni che hanno spinto Bobby Solo a dire la sua.

‘Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all’età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv’, ha dichiarato il cantante.

Veronica Satti reagisce alle dichiarazioni di Bobby Solo (video)

Durante la puntata di ieri sera Veronica ha appreso cosa ha detto Bobby Solo. La ragazza ha visto così infrangersi il desiderio di riabbracciare il padre. ‘Mi sono ritrovata in un vortice mediatico che non ho mai cercato. Ho solo usufruito del mio diritto di replica. Parlarne in tv non mi sembra ridicolo. Io voglio ricongiungermi a lui, penso possa fare bene a entrambi. Se lui non lo crede, mi dispiace, ma io non mi arrenderò’, ha detto Veronica in lacrime.

L’appello di Cristiano Malgioglio a Bobby Solo

Già nella scorsa puntata Cristiano Malgioglio aveva chiesto a Bobby Solo di rivedere la sua posizione. L’opinionista, alla vista di Veronica Satti in lacrime, ha ribadito il suo pensiero e lanciato un nuovo messaggio al cantante.

‘Guarda come piange tua figlia, abbracciala. Avessi una figlia io, sarei un uomo felicissimo’, così Cristiano Malgioglio ha lanciato un secondo appello a Bobby Solo.