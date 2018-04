Gf15, Valerio è il secondo eliminato: ‘Non ho capito nulla di questo programma’

È Valerio Logrieco, il secondo eliminato della quindicesima edizione del Grande Fratello. Nella puntata serale del reality show andata in onda ieri, 23 aprile 2018 il modello pugliese è uscito con il 67% dei voti lasciando i suoi compagni di avventura in lacrime, in special modo Veronica. Valerio è stato sconfitto al televoto da Filippo. I due ‘bonas’ avevano condiviso l’esperienza del Casale prima di varcare la soglia della porta rossa. L’addio di Valerio al Grande Fratello 2018 ha scatenato qualche polemica tra gli inquilini della casa.

‘Io non ho capito niente di questo programma, non è per me e la cosa più bella è uscire quando tutti gli altri coinquilini ti vogliono dentro’, così Valerio, favorito all’interno della casa, ma non tra i telespettatori ha abbandonato il Grande Fratello 15 lasciando una grande tristezza tra i suoi compagni di avventura.

Valerio Logrieco è il secondo eliminato dalla casa del Grande Fratello

Valerio è il secondo eliminato del Grande Fratello 15, prima di lui a dire addio al reality show era stato un altro ‘bonas’, ovvero Simone. Il modello pugliese è stato battuto da Filippo al televoto.

‘Fate quello che vogliono vedere, non quello che volete essere’, ha detto Valerio agli altri coinquilini che lo hanno salutato con abbracci e lacrime. ‘Le cose più importanti evidentemente non sono quelle che sono riuscito a trasmettere io’, ha dichiarato Valerio uscendo dalla casa del Gf.

L’uscita del modello pugliese ha acceso qualche polemica. Valerio non aveva visto di buon occhio la love story tra il suo rivale al televoto e Lucia ritenendola una tattica per poter strappare il maggior numero di voti. A pensarla come il pugliese anche Alessia, Lucia e Simone. La torinese ha continuato ad accusare Filippo di non essere realmente interessato a Lucia e di aver montato tutta la love story solo per evitare l’eliminazione.

Valerio, chi è il secondo eliminato della casa

Valerio è un modello, ha iniziato la carriera a Milano per poi trasferirsi a Londra. Appassionato di calcio e nuoto, dedica il suo tempo libero ad un passatempo molto particolare: coltiva piante carnivore.

Timido e riservato, Valerio si è sempre definito un ragazzo molto serio e responsabile a cui non piace ‘avere gli occhi addosso’, probabilmente è anche per questo che ha sottolineato, alla sua uscita dal reality: ‘Questo programma non fa per me’.

Durante la sua permanenza nella casa del Gf15, Valerio si è molto avvicinato a Veronica la figlia di Bobby Solo. ‘Sei un punto di riferimento per me, sei l’unica pronta a difendermi sempre’, aveva detto il modello alla ventenne. ‘Abbiamo feeling, che rimane nella base dell’amicizia’, Veronica ha ammesso di aver provato qualcosa per Valerio ma di essere innamorata della sua fidanzata.