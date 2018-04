Gf15, Paola di Benedetto contro Matteo Gentili: ‘Hai dato in pasto la nostra storia alla gente’

Paola Di Benedetto e Matteo Gentili hanno avuto un acceso confronto durante la diretta del Grande Fratello 15 di ieri sera. L’ex naufraga è entrata nella casa più spiata d’Italia per chiudere definitivamente la storia con il calciatore, durata quattro anni. Entrambi non sembrano essersi discostati dalle proprie posizioni: Paola continua a sostenere di non aver fatto nulla di male ad iniziare una relazione con Francesco Monte perché quando è entrata all’Isola era single, mentre Gentili continua a ribadire che il gesto della ex è stato irrispettoso.

Il confronto tra Paola di Benedetto e Matteo Gentili al Grande Fratello 15 avviene nel salotto della casa, lo stesso luogo in cui Cecilia Rodriguez ha detto addio a Francesco Monte poi fidanzatosi con la di Benedetto. La discussione tra l’ex naufraga e il calciatore è stato piuttosto animato.

Paola Di Benedetto incontra Matteo Gentili al Gf15

È un Matteo Gentili sorpreso e un po’ freddo quello che accoglie Paola di Benedetto all’interno della casa del Grande Fratello 15, l’ex fidanzata se ne accorge: ‘Sei arrivato incattivito’, con queste parole l’ex naufraga dà il via a un confronto molto acceso con il calciatore. Paola spiega che molti le avevano sconsigliato di entrare nella casa del Gf, ma che ha poi deciso di testa sua per ‘mettere un punto’ alla storia con Matteo Gentili conclusasi lo scorso dicembre.

‘Mai mi sarei aspettata che al ritorno dall’isola ti avrei trovata a parlare sul piccolo schermo dando in pasto la nostra storia alla gente’, Paola Di Benedetto non ha gradito che Matteo Gentili abbia messo in piazza la loro relazione durata quattro anni. L’attuale compagna di Francesco Monte non ci sta a sentir parlare di ‘tradimento’ e ribadisce che quando è entrata all’Isola la storia con il calciatore era finita da mesi. ‘Ti ho detto che avrei iniziato l’esperienza da single’.

L’ultimo incontro tra Matteo e Paola risale al 1 gennaio scorso, i due si erano già lasciati ma in quella occasione si sono scambiati un bacio. Un gesto che la di Benedetto ha descritto come una sorta di ‘bacio di addio’. Poi la partenza sull’Isola e l’avvicinamento a Francesco Monte con cui è attualmente fidanzata.

Matteo Gentili a Paola di Benedetto: ‘Hai tradito la mia fiducia’

Matteo Gentili, accusato da Paola di Benedetto di aver messo in piazza momenti intimi della loro coppia, non ci sta a sentir parlare di ‘morale’ dalla ex. ‘Hai tradito la mia fiducia, non hai avuto rispetto per me e ti sei gettata subito fra le braccia di un altro uomo’, ha tuonato il calciatore spiegando di essersi sentito ferito nel vedere Paola avvicinarsi a Francesco Monte all’Isola dei Famosi.

‘A me sorprende che tu sia qua, hai avuto mesi di tempo per scrivere un messaggio, sono due mesi che sei tornata’, il concorrente del Gf ha fatto notare che la di Benedetto, da tempo in Italia, non ha avuto l’accortezza di inviargli neanche un messaggio ma che abbia avuto comunque la premura di chiarire il tutto davanti alle telecamere.

Barbara D’Urso è dovuta intervenire per interrompere il confronto dicendo a Paola che comprende la sua posizione ma che è evidente la sofferenza provata da Matteo nel vedere lei e Monte sull’Isola a pochi mesi dalla fine di una relazione durata 4 anni.