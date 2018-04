Al Grande Fratello 15, Danilo Aquino è stato accusato di essere omofobo e razzista ed è per questo che il concorrente ha chiesto scusa – nel caso in cui abbia offeso qualcuno – nella puntata di lunedì 23 aprile 2018. Alcuni commenti scritti e successivamente cancellati sul web in previsione dell’entrata nel reality show di Canale 5 avrebbero turbato alcuni utenti, i quali avrebbero reso pubbliche le presunte ideologie del tecnico romano.

‘Danilo, mi spieghi queste frasi?’ ha domandato Barbara D’Urso nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 15. La conduttrice ha mostrato a Danilo Aquino alcune testate giornalistiche che lo hanno definito ‘omofobo e razzista’ in seguito ad alcuni scomodi ed irrispettosi commenti da lui rilasciati sul web. Sbigottito di fronte tali insinuazioni, il concorrente ha ammesso di avere parenti omosessuali e di aver stretto amicizia nella casa con Baye.

Danilo Aquino dichiara di non essere né omofobo né razzista al GF 15

Nella corso della seconda settimana del Grande Fratello 15, Danilo Aquino è stato ‘accusato’ di essere omofobo e razzista a causa di alcuni commenti ritrovati sul web e relativi ad un omosessuale e ad una comunità di nigeriani.

Perplesso e scosso da tali insinuazioni, il concorrente romano ha chiarito di non appartenere a tali categorie chiarendo di aver rilasciato tali commenti in un contesto ben più ampio. Secondo Danilo, il frainteso commento sul ragazzo omosessuale era riferito alle parole da lui pronunciate e non assolutamente rivolo all’orientamento sessuale.

‘Se fossi omofobo e razzista qua dentro si vedrebbe. Io sono solo contro le persone che eccedono. Per me omosessuale o eterosessuale è uguale’ ha affermato il concorrente, ‘Io ho parenti gay’.

Danilo Aquino chiede scusa in diretta al GF 2018

Dopo aver chiarito di aver rilasciato tali commenti in determinate circostanze e non perché omofobo o razzista, Danilo Aquino ha chiesto scusa ai milioni di italiani spettatori di tale fraintendimento.

‘Se tu sei convinto, vorrei per cortesia che tu chiedessi fortemente scusa se le tue frasi sono state minimamente fraintese’, ha domandato Barbara D’Urso ‘Siccome tu sei nel mio GF, vorrei che tu chiedessi scusa se qualcuno si è offeso. Se ci credi, perché altrimenti io rispetto le idee di tutti anche se sono diverse dalle mie’.

A seguire le dovute ed attese scuse, l’intervento di Cristiano Malgioglio: ‘Sai quante persone si uccidono per queste frasi?’.

In studio era presente anche la madre del concorrente romano che, inevitabilmente, ha chiarito una volta per tutte la situazione in difesa del figlio: ‘I post sono stati cancellati dall’altro mio figlio in questi giorni perché era diventato un gioco al massacro. Mia sorella è omosessuale, ha una compagna e un figlio che mio figlio Danilo ha battezzato. Mettere un’etichetta non è giusto, a casa mia non ci sono pregiudizi’.