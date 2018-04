Amaurys Pérez: ‘Non me ne frega niente, so quello che provo per mia moglie’

Amaurys Pérez si difende e affronta uno dei temi che lo hanno visto protagonista nella scorsa edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, ovvero il presunto tradimento con Cecilia Capriotti. Ospite di Domenica Live insieme ad altri naufraghi tra cui la stessa Capriotti, il pallanuotista ha parlato delle accuse che gli sono state mosse. Nonostante il reality show sia terminato da una settimana, la discussione su quello che è stato battezzato il ‘corna gate’ non si placa.

‘Non devo dimostrare niente, non me ne frega niente, sono tranquillo, so quello che provo per mia moglie’, Amaurys Pérez è un fiume in piena. Tornato dall’Honduras la scorsa settimana, il pallanuotista è stato intervistato dalla D’Urso nella scorsa puntata di Domenica Live sul suo presunto flirt con Cecilia Capriotti.

Amaurys Pérez: ‘D’Ora in poi chiamatemi Perez Siffredi’

Nel salottino di Barbara D’Urso la tensione tra gli ex naufraghi si respira anche da casa. Tra i più ‘agguerriti’ in studio Amaurys Pérez parla con la conduttrice del ‘corna gate’ che ha animato la scorsa edizione dell’Isola Dei Famosi’.

‘Sono talmente convinto di essere nel giusto che le chiacchiere mi scivolano addosso’, si difende il pallanuotista dalle accuse di un presunto tradimento avvenuto sull’Isola. ‘Sono entrato sull’Isola sapendo quello che ho a casa, so di aver fatto errori nel programma con la signora Elena (Morali ndr), ho chiesto scusa, sono un essere umano, posso sbagliare. Quando si tocca l’integrità della famiglia però…’, Amaurys prova a frenarsi, ma la voglia di difendersi è tanta.

‘Voglio ribattezzarmi, d’ora in poi mi chiamerò Perez Siffredi, per quante storie ho avuto all’Isola!’, ha sentenziato Amaurys a Domenica Live. Angela Rende, moglie del pallanuotista aveva già difeso il marito e dichiarato che aveva piena fiducia sull’onestà del compagno sostenendo che sul gossip tra Cecilia e Amaurys non aveva creduto neanche a una delle dicerie circolate.

Amaurys Pérez: ‘Ho fatto delle carinerie a Cecilia’

Amaurys Pérez ammette di aver avuto un atteggiamento particolarmente cortese nei confronti di Cecilia Capriotti, ma nulla di più e probabilmente proprio su quelle carinerie è stato poi costruito il gossip alimentato da alcuni ex naufraghi dell’isola.

‘Secondo voi dovevo aspettare l’Isola per tradire mia moglie? Mi considero più intelligente’, ha tonuato Pérez che ha poi aggiunto: ‘Ho fatto delle carinerie a Cecilia, è vero, ma solo per aiutarla. E comunque ho diviso la coperta anche con Nino, questo vuol dire che sono gay?’.

In conclusione è intervenuta anche Elena Morali la quale si è detta convinta che tra Cecilia e Amaurys ci sia stata solo una semplice simpatia, ma nulla di più. Barbara D’Urso si è mostrata felice per le ammissioni della Morali affermando che ha sempre creduto nella buona fede di Amaurys. Storia archiviata? Insomma, sembra che il ‘corna gate’ abbia trovato un lieto fine.