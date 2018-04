Valeria Marini: ‘Sono andata da Vittorio Cecchi Gori in ospedale di nascosto’

È una Valeria Marini senza freni quella che Barbara D’Urso ha ospitato nel salottino di ‘Domenica Live’. La showgirl ha confessato di essere andata tre volte a trovare Vittorio Cecchi Gori in ospedale e di averlo fatto di nascosto. Valeria Marini ha poi confermato di essere attualmente fidanzata con Patrick Baldassari. L’intervento si è poi concluso con un esplosivo incontro/scontro con Francesca Cipriani quasi cacciata da Valeriona che si è voluta riprendere il centro della scena.

Valeria Marini, ospite di Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’ ha parlato dei recenti problemi di salute di Vittorio Cecchi Gori suo ex compagno. Ricoverato a Natale per un’ischemia e per problemi al cuore, la Marini ha ammesso di essere andata a trovare Cecchi Gori ma di averlo dovuto fare di nascosto.

Valeria Marini è andata a trovare Cecchi Gori di nascosto

‘Sono andata tre volte a trovarlo. E devo anche dire una cosa piuttosto grave che finora non avevo detto: un avvocato suo ha mandato una diffida e Vittorio è stato isolato. C’era una guardia giurata davanti. Io sono comunque andata di notte a trovarlo, di nascosto’, sono queste le dichiarazioni rilasciate da Valeria Marini durante l’intervista a ‘Domenica Live’ andata in onda ieri.

Valeriona ha anche risposto alle frecciate che forse le sono state lanciate il mese scorso dall’ex moglie del produttore, Rita Rusic la quale durante una puntata di ‘Sabato Italiano’ ha parlato di una donna che si è messa in mezzo al rapporto tra Cecchi Gori e la figlia Vittoria creando molte tensioni.

Valeria Marini però ha rivelato di non credere che la Rusic facesse riferimento a lei. ‘Io l’ho conosciuto che era in pieno divorzio, in guerra con la ex. Proprio perché sono figlia di genitori separati, ho cercato di mettere pace. I figli non c’entrano niente con i problemi dei genitori’, ha confessato la showgirl. ‘Rita ha sempre fatto dichiarazioni poco carine verso di me, io non le ho fatte. Ma sono felice che si siano riavvicinati’, ha concluso così il suo intervento su Vittorio Cecchi Gori.

Valeria Marini: ‘Io e Patrick Baldassari non ci siamo mai lasciati’

Valeria Marini ha anche parlato con Barbara DUrso della sua vita sentimentale confermando di essere attualmente fidanzata con Patrick Baldassari.

‘Certo, che sono tornata con Patrick! Non ci siamo mai lasciati’, ha confessato la Marini confermando i rumors dei giorni scorsi che parlavano di un ritorno di fiamma tra i due. ‘Abbiamo sempre avuto un rapporto bellissimo. Vado d’accordo con la sua mamma, la mia famiglia lo adora e le mie nipotine mi chiedono solo di lui. Lui è una persona speciale, seria’, ha detto la showgirl pazza d’amore per il suo Patrick.