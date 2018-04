Gf15, il primo bacio nella casa tra Lucia e Filippo

Arriva il primo bacio nella casa del Grande Fratello 15, protagonisti sono Lucia e Filippo che si sono lasciati andare alla passione. Prima o poi doveva accadere, ogni edizione del Grande Fratello ha un suo primo bacio e a pochi giorni dall’inizio del reality show sembra già essersi formata una coppia, ma qualcuno critica Filippo accusandolo di aver iniziato una love story con Lucia soltanto perché è in nomination e stasera potrebbe uscire dalla casa più spiata d’Italia.

Tra Lucia Orlando e Filippo Contri, concorrenti del Gf15 è esplosa un’incontenibile passione, da un semplice interesse è nata una forte intesa ovviamente sfociata in un bacio appassionato. I due si sono scambiati un bacio durante la notte tra il 19 e il 20 aprile, il gesto quasi impercettibile al buio, ha poi dato spazio al più plateale scambio di effusioni avvenuto in salotto davanti a tutti gli altri concorrenti.

Gf15, il bacio plateale tra Lucia e Filippo

Qualche timido approccio durante la notte e poi l’arrivo di un bacio plateale tra Lucia e Filippo davanti agli altri inquilini della casa.

Il primo sabato sera del Gf15 è trascorso tra un brindisi, una cena in compagnia e l’attesa del karaoke. Mentre tutti i coinquilini si attivano per sparecchiare la tavola, Filippo coglie di sorpresa Lucia e davanti a tutti i concorrenti le dà un bacio. Al romantico gesto del principe Filippo, tutti i compagni di avventura applaudono felici. La Orlando se inizialmente sembra titubare, in un secondo momento si lascia andare alla passione e ricambia il bacio.

Poco dopo, lontani dagli occhi indiscreti degli altri coinquilini, ma non da quelli delle telecamere Lucia e Filippo si sono rifugiati in camera e stesi sul letto hanno continuato a scambiarsi effusioni e teneri baci.

Il romano ha sempre manifestato, fin dall’entrata nella casa il suo interesse per Lucia. Eppure qualche maligno sottolinea che Filippo, essendo in nomination contro Valerio, abbia iniziato una love story con la Orlando solo per attirare qualche voto e assicurarsi la permanenza nella casa.

Gf 15, le insicurezze di Lucia dopo il bacio con Filippo

Lucia Orlando si è pentita del bacio con Filippo Contri? Poco dopo lo scambio di effusioni tra i due, la ragazza si è isolata in giardino, raggiunta dall’amica Veronica, Lucia ha confessato: ‘Mi sta venendo da piangere’. La commessa romana non nasconde le perplessità su come all’esterno possa essere percepito il bacio, ma aggiunge: ‘Il mio non è un pianto di pentimento’.

Lucia quindi è solo preoccupata degli occhi esterni della casa del Gf15? Veronica ha provato a rassicurarla: ‘Qui è tutto amplificato all’ennesima potenza’.

Qualche sfogo insieme all’amica e poi di nuovo dentro la casa in salotto per ritrovare il sorriso insieme agli altri coinquilini con il karaoke organizzato dal Grande Fratello.