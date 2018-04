Gf 15, Mariana contro Danilo: ‘Sei cattivo e pazzo, uno squallore di uomo’

Altro duro scontro nella casa del Grande Fratello 15, i protagonisti questa volta sono Mariana Falace e Danilo Aquino Danilo. La campana ha affrontato il romano accusandolo di essere un manipolatore, una persona falsa e calcolatrice. Danilo si è difeso puntando a sua volta il dito contro Mariana e accusandola di falsità a sua volta.

Mariana e Danilo, sembrava fosse amore e invece… i due hanno avuto un duro scontro. Mariana ha accusato Danilo di aver mentito su un loro presunto avvicinamento: ‘Io a te non ti ho mai abbracciato’, ha detto la campana al romano dando così il via a un lungo litigio.

Il litigio tra Danilo e Mariana nella casa del Gf15

‘Io appena ti ho vista mi sono innamorato’, ha detto Danilo a Mariana ma la concorrente non è d’accordo ‘hai preso un abbaglio’, gli fa eco durante la discussione accesa che i due hanno avuto nel salotto della casa del Gf. ‘Io non spreco il mio tempo a parlare alla gente di te’, ha detto Mariana a Danilo rimasta delusa per il comportamento del romano che avrebbe parlato con Valerio di un avvicinamento tra loro che va oltre l’amicizia.

‘Io ho stabilito una relazione di amicizia con tutti, tranne con te e sai perché? Perché sei cattivo’, ha tuonato Mariana rivolta a Danilo. ‘Tu sei una persona falsa’, senza troppi giri di parole la campana ha espresso chiaramente cosa pensa del tecnico di elettrodomestici. Danilo si è difeso: ‘Sei tu falsa Mariana e se non vuoi avere a che fare con me. Evita!’.

In effetti i due concorrenti si erano avvicinati, ma a detta di Mariana, Danilo si è fatto delle strane idee. ‘Mi ero fatta una reputazione iniziale bella di te’, la concorrente non ha nascosto il suo dispiacere per l’atteggiamento di Aquino che l’avrebbe ‘infangata’.

‘Tu non sei indispensabile alla mia vita’, ha risposto il ragazzo che sembra dunque poter fare tranquillamente a meno della ragazza.

Danilo avrebbe frainteso l’atteggiamento di Mariana che ha chiarito: ‘Non mi piaci, mi posso far mai piacere uno come te? Sei uno squallore di uomo!’

Danilo e Mariana l’avvicinamento

Nei giorni scorsi sembrava che si stesse formando una nuova coppia all’interno della casa, una coppia formata da Danilo e Mariana. I due avevano anche parlato di un bacio. ‘Io ti darei un bacio’, aveva detto Danilo a Mariana puntualizzando di non avere nessuna vergogna degli occhi degli spettatori o delle telecamere.

Aquino aveva anche spiegato che avrebbe voluto baciare Mariana ma che non lo ha fatto perché prima di un gesto del genere avrebbe dovuto conoscerla meglio.

Dopo il duro scontro che si è verificato tra i due è difficile immaginarli insieme, ma nella casa del Grande Fratello tutto può accadere.