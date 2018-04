Francesca Cipriani lancia un appello a Maria De Filippi: ‘Voglio salire sul trono di Uomini e Donne’

Francesca Cipriani ha voglia di innamorarsi e così lancia un appello a Maria De Filippi per salire sul trono di Uomini e Donne e partecipare al dating show di Canale 5. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha nascosto il rispetto che nutre per Queen Maria e le piacerebbe trovare l’anima gemella attraverso la famosa trasmissione pomeridiana di Mediaset.

Francesca Cipriani a Maria De Filippi: ‘Vorrei partecipare a Uomini e Donne’

‘Cerco un uomo che mi dia sicurezza e con il quale, in futuro, cominciare a pensare a una famiglia’, ha detto Francesca Cipriani durante l’intervista. Come accertarsi di trovare l’anima gemella? Ovvio, rivolgendosi al cupido di Mediaset, Maria De Filippi.

Alla domanda sui suoi progetti futuri, la Cipriani si è rivolta a queen Maria: ‘Voglio lanciare un appello a Maria De Filippi, innanzitutto per conoscerla perché la stimo molto e poi perché mi metta sul trono di Uomini e Donne’. Il desiderio di entrare nello studio del dating show come tronista le è venuto dopo una chiacchierata con la sua compagna di avventura all’Isola dei Famosi, Rosa Perrotta. ‘Mi ha descritto quel periodo come un’esperienza bellissima’.

Dal punto di vista sentimentale Francesca ha ammesso di non essere stata ‘molto fortunata in passato’. La voglia di salire sul trono di Uomini e Donne per trovare l’anima gemella è tanta: ‘Mi piacerebbe trovare l’amore attraverso la sua trasmissione’. Cosa farà Maria De Filippi? Preparerà una sedia rossa anche per Francesca Cipriani?

Francesca Cipriani: ‘Sull’isola avete visto la vera me’

L’esperienza dell’Isola dei Famosi ha mostrato il vero volto di Francesca Cipriani che in Honduras è stata se stessa. ‘La donna eccentrica che vedete in tv fa parte di me, ma nella vita reale sono come mi avete visto sull’Isola’, ha rivelato l’ex Pupa durante l’intervista a Fanpage.

Il reality dunque avrebbe tirato fuori il vero carattere della Cipriani che ha spiegato: ‘La tv, a volte, ti dà modo di far vedere solo alcuni aspetti mentre tre mesi all’Isola ti mostrano per quella che sei nel quotidiano. Io sono quella, nel bene e nel male e mi spiace di non essere uscita fuori prima di oggi per come sono davvero’.

A proposito di sincerità, ai suoi compagni di avventura sull’Isola che l’hanno accusata di aver finto svenimenti o malori, Francesca ha chiarito: ‘Dovrebbero vergognarsi. Sono stata male davvero e, anche se questo non si sa ancora, i naufraghi possono confermare che all’inizio avevo chiesto loro di nominarmi perché volevo andare via. Avevo proprio intenzione di abbandonare, poi dopo la seconda settimana mi sono resa conto che dovevo stringere i denti’ ed è ciò che ha fatto l’ex Pupa conquistando il terzo posto nel reality show.