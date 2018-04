‘Domenica Live’, Mimma Foti: ‘Bobby Solo è una persona cattiva’

Veronica Satti è una dei concorrenti del Grande Fratello 15, ma è anche figlia del noto Bobby Solo. Nella puntata del 22 Aprile 2018 di ‘Domenica live’ prende la parola Mimma Foti, madre di Veronica ed ex compagna di Bobby Solo, per raccontare la verità e rispondere alle ultime dichiarazioni del cantante. Padre e figlia non comunicano, se non tramite avvocati, e non si vedono da quindici anni. Veronica ha dichiarato di non essere interessata al patrimonio economico del padre, ma di volere solo un abbraccio.

Mimma non si risparmia: ‘Cosa può farti di così grave una ragazzina di tredici anni? Non so perché l’abbia abbandonata. Lui parlava male di me, le diceva di rinnegarmi, di stare con lui, voleva farla pagare a me’. Pare anche che non sia mai stato costante con il mantenimento fino a smettere del tutto di darle del denaro quando la ragazza si è iscritta all’università.

L’accusa di Mimma è di aver usato la figlia per colpire lei, per farle de male. Questo sfogo è una risposta a quanto affermato dal cantante al settimanale ‘Spy’, che insinua un desiderio di notorietà: ‘I ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv’.