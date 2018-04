‘Domenica Live’, chiarimento tra Francesca Cipriani e Valeria Marini

Tutto era iniziato quando l’ex pupa Francesca Cipriani aveva dichiarato che la Marini l’aveva addirittura fatta piangere durante una puntata di ‘Casa Signorini’, programma web di Alfonso Signorini. Proprio lui aveva confermato il tutto: ‘Valeria è stata ospite a Casa Signorini per due mesi, durante una puntata ha visto che c’era la Cipriani, ha sbottato e ha detto ‘o me, o lei’.

Dopo questo episodio increscioso Valeria Marini è stata mandata sull’Isola dei Famosi per gareggiare proprio contro Francesca Cipriani, il duello tra le due è stato esilarante, ma non sono mancate le polemiche anche in quel caso: ‘Mi ha buttata per terra’, ha gridato la Cipriani, che comunque ha terminato la prova e ha vinto.

Barbara manda in onda una clip riguardante altre dichiarazioni poco carine della Cipriani a ‘Pomeriggio Cinque’, ma Valeria non sembra sorpresa.

La puntata di ‘Domenica Live’ del 22 Aprile 2018 chiude il cerchio con un momento storico: Francesca entra in studio e si dirige verso Valeria Marini per abbracciarla. ‘Abbiamo già chiarito tutto, lei è troppo simpatica, le ho regalato anche un mio vestito’, dice Valeria. I continui litigi sembrano essere molto lontani, tutto è bene quel che finisce bene.