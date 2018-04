‘Domenica Live’, Alessia Mancini, Cecilia Capriotti ed Elena Morali litigano al trucco

Hai una faccia di m***a', così la Morali attacca Alessia Mancini, accusata di aver occupato la sala trucco per ben un'ora, lasciando pochi minuti liberi per le altre. 'In sala trucco hai detto io non ho bisogno di stare qui, vado via, non voglio stare in mezzo a questa gente. E poi ci metti un’ora per truccarti?'.

da Giulia Scotto, il