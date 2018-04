Anna Tatangelo ha sperato a lungo che Gigi D’Alessio tornasse a riprenderla, come un principe azzurro. Un pensiero fiabesco e commovente quello confessato dalla cantante dopo settimane di indiscrezioni in merito alla loro nota ed assai discussa storia d’amore. Nonostante la rottura risalente ormai al 2017, i due artisti continuano a volersi molto bene perché ‘Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue’, direbbe D’Alessio.

‘All’inizio ho sofferto’, ammette Anna Tatangelo in merito alla rottura con Gigi D’Alessio in una recente intervista rilasciata a Il Giorno. La cantante confessa di essersi successivamente riappropriata dei suoi spazi imparando a vivere al meglio la ‘nuova’ condizione. La speranza è però l’ultima a morire e la cantante non nasconde di aver a lungo desiderato che il suo ‘principe azzurro’ tornasse a prenderla.

Leggi anche: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio al Maurizio Costanzo Show: ‘La nostra storia è scritta col sangue’

La rivelazione di Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio

Dopo svariate settimane di indiscrezioni e frecciate infuocate lanciate sulla rottura della storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo si confessa rilasciando una dichiarazione inaspettata.

‘All’inizio ho sofferto e, ammetto, ho sperato che Gigi venisse a riprendermi sotto casa come un principe azzurro’, poi aggiunge, ‘Col tempo, però, mi sono ripresa i miei spazi e ho imparato a vivere bene pure questa nuova condizione. Separarsi non vuol dire necessariamente odiarsi, così, per il bene del nostro Andrea, qualche volta ci vediamo ancora’.

Che queste parole facciano intendere che a compiere il primo passo sia stato il cantante napoletano?

Nonostante il triste epilogo, Anna e Gigi D’Alessio continuano a volersi bene come più volte confessato da entrambi: ‘Gigi è l’uomo più importante della mia vita’, aveva affermato la giovane artista al Maurizio Costanzo Show mentre D’Alessio aveva replicato dicendo ‘La nostra storia è scritta col sangue’.

Leggi anche: Anna Tatangelo riceve le scuse dalla figlia di Gigi D’Alessio: ‘Mi dispiace’

Anna Tatangelo, ora torna la ‘ragazzina’ che c’è in lei

Nel corso dell’intervista, Anna Tatangelo ha confessato di aver più volte dimostrato di essere più grande al fine di poter essere all’altezza dell’uomo amato, Gigi D’Alessio.

‘Mi sento una ragazza nata un po’ vecchia che i casi della vita in questi ultimi tempi hanno finito per ringiovanire…come Benjamin Button’, afferma la cantante, ‘Oggi mi sembra che la gente abbia ritrovato un po’ quella ragazzina lì, che nel 2002 vinse Sanremo. Mi sono sempre dovuta mostrare più grande, come per essere all’altezza dell’uomo che amavo. Ora non più’.

Giovane, bella e solare, la Tatangelo si gode ora appieno il figlio Andrea che, come sottolineato in un ultimo scatto su Instagram, ‘rappresenta la chiave del suo cuore’.