Amici 17, Heather Parisi critica Biondo e la mamma del concorrente insorge: ‘Chieda scusa’

Nella puntata di Amici 17 andata in onda sabato, Heather Parisi ha nuovamente criticato Biondo, la mamma del concorrente ha così sentito l’esigenza di intervenire e in una lunga lettera ha chiesto al giudice del talent show di chiedere scusa al figlio. Heather Parisi ha accusato Biondo di non saper cantare e di aver usato l’autotune nel pezzo ‘Deja-Vu’ per migliorare la sua performance. Maria Assunta Pizzoli, madre del concorrente è scesa in campo in difesa del figlio.

‘Heather Parisi chieda scusa a mio figlio’, così in una lunga lettera la madre di Biondo ha rivolto il suo appello al giudice esterno del talent show di Maria De Filippi.

Amici17, la madre di Biondo scrive a Heather Parisi

Nelle scorse settimane la figlia di Heather Parisi era stata sommersa da una valanga di critiche per aver confessato, in un video, di non apprezzare la voce di Biondo. La showgirl aveva denunciato i fan del concorrente di Amici per aver riempito la propria bambina di insulti e minacce via social.

La madre di Biondo, Maria Assunta Pizzoli ha iniziato la sua lettera alla Parisi esprimendo piena solidarietà al giudice del talent per ‘la disgustosa aggressione verbale’ ricevuta dalla figlia della showgirl. La Pizzoli però ha poi chiesto ad Heather Parisi di scusarsi con Biondo per le accuse che gli sono state mosse durante la puntata di sabato sera.

Leggi anche: ‘Amici 17, la figlia di Heather Parisi: ‘Biondo non mi piace, non sa cantare’’

‘Tu ti rendi conto che in questa gara di canto stai barando’, ha detto Heather Parisi a Biondo durante l’ultima puntata di Amici, sottolineando che il cantante usa l’autotune per rendersi ‘intonato’. ‘Stai imbrogliando’, ha tuonato il giudice durante il serale.

La madre di Simone Baldasseroni, in arte Biondo, ha rivelato di essere rimasta ‘basita’ nell’assistere ‘al linciaggio mediatico’ a cui Heather Parisi ha sottoposto il figlio. Maria Assunta Pizzoli ha così accusato la showgirl di aver avuto con Biondo ‘lo stesso metodo cruento’ denunciato dalla sgowgirl quando a subìre attacchi è stata la figlia.

Leggi anche: ‘Biondo nel mirino di Ermal Meta ed Heather Parisi’

Amici17, la madre di Biondo: Heather Parisi chieda scusa a mio figlio’

La madre del concorrente di Amici17 ha quindi evidenziato come Heather Parisi abbia usato lo stesso atteggiamento che i fan di Biondo hanno usato con la figlia. Secondo Maria Assunta Pizzoli, durante la puntata di sabato 21 aprile 2018, la Parisi avrebbe identificato l’artista come ‘l’esecutore materiale o il mandante morale’ degli attacchi subìti dalla figlia qualche giorno fa.

La madre di Biondo ha puntato il dito contro Heather Parisi per aver approfittato della ‘posizione privilegiata di donna di spettacolo, nonché giudice della trasmissione, per esercitare in modo crudele e immotivato quell’attacco a un ragazzo di 19 anni’.

In conclusione Maria Assunta Pizzolli si è appellata a Heather Parisi con una richiesta precisa: ‘Mi aspetto che prevalga in lei il sentimento di madre che la porti ad attuare un concreto gesto di riconciliazione nei confronti di Simone, con il quale tengo a ricordarle io non ho possibilità di contatti da quasi un mese’.