‘Ballando con le stelle’, Gessica Notaro confessa di ricevere ancora minacce

Più di un anno fa la terribile esperienza, Gessica Notaro viene sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, Eddy Tavares. Da quel momento cambia tutto nella vita della miss che lavorava con i delfini, inizia il calvario degli interventi chirurgici e dei tentativi di salvare almeno un occhio. Poi arriva la partecipazione a ‘Ballando con le stelle’, un’esperienza che la sta aiutando a reagire, un’occasione per essere un simbolo di forza e rinascita per tutte le donne che subiscono violenza ogni giorno.

Le prove dei balli la impegnano molto, ma i fantasmi del passato non l’hanno mai abbandonata del tutto. La settimana appena trascorsa è stata difficile e anche ascoltare una canzone, come ‘Non mi avete fatto niente’ di Fabrizio Moro ed Ermal Meta, contribuisce a riaprire la ferita perchè ‘non è vero che non mi hanno fatto niente’.

La presenza della ragazza nello show è sempre stata motivo di discussioni e polemiche, chi segue il programma sa delle lettere inviate dai legali di Tavares alla redazione.

Nella puntata di ieri 21 Aprile 2018, Gessica rivela di avere ancora paura a causa di continue minacce da parte degli stalker delle donne che ha scelto di aiutare. Nonostante ciò, la speranza di vincere c’è sempre, l’ultima esibizione le permette di arrivare ai quarti di finale e di sorridere ancora una volta.