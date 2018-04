‘Amici’, Zic in lacrime vuole sfidare Einar

Le critiche per Zic sembrano proprio non finire mai. Il cantante della squadra bianca aveva già subito lo stop durante la seconda puntata del serale di ‘Amici’, ma anche nell’ultimo appuntamento del 21 Aprile 2018 è stato vittima di accese discussioni.

Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco sono sempre stati contro di lui e, anche stavolta, non hanno perso occasione per dimostrarlo. Entrambi avevano già affermato che, anche se si fosse esibito, non sarebbe cambiato nulla. Adesso lo hanno preso di mira riguardo al suo modo di scrivere la musica, questo duro giudizio ha rattristato moltissimo il cantante, che ha deciso di rispondere ai due: ‘Ho scritto e scelto io ogni arrangiamento e so io cosa c’è dietro ogni singolo brano. Io sono un musicista, oltre a essere un cantante, sono uno che la musica la vive a pieno, uno che ha bisogno di cantare e di suonare’. Zic, forse stanco di subire umiliazioni, è scoppiato a piangere e ha detto che vuole solo rispetto, sia per la sua musica che per la sua persona.

Preso dallo sconforto, ha deciso di lanciare il guanto di sfida a Einar, cantante della squadra blu molto bravo e apprezzato, per dimostrare a tutti quanto vale davvero.