‘Amici’, Biondo nel mirino di Ermal Meta ed Heather Parisi

Non c'è pace per il cantante Biondo, ancora una volta scoppia una violenta polemica contro di lui. 'Stai imbrogliando', Ermal Meta ed Heather Parisi gli puntano il dito contro per aver cantato in autotune, uno sistema utilizzato per migliorare la voce. Rudy Zerbi e Simona Ventura cercano di difendere il ragazzo.

da Giulia Scotto, il