‘Amici’, Belen e Maradona sorprendono tutti con un ballo sensuale

Dopo un’assenza durata anni, la bellissima Belen Rodriguez è stata tra gli ospiti della serata di sabato 21 Aprile 2018 e si è esibita in un ballo molto intenso con i ballerini professionisti. In studio anche un altro argentino molto famoso in Italia: Diego Armando Maradona. Dopo la perfomance, Belen ha ringraziato Maria per averle dato la possibilità di conoscere il suo mito: ‘“Mi hai fatto il regalo più bello del mondo, me ne fai tanti ma questo li supera tutti. Per me che sono argentina lui è il re’.

Ma i due non si sono limitati a una semplice stretta di mano, con grande sorpresa del pubblico e della commissione si sono lanciati in una cumbia sensualissima e scatenata e Maradona, certamente lusingato dalla presenza della sua affascinante fan, ne ha approfittato e ha lasciato scivolare la mano lungo le curve di Belen. ‘Maradona per me è come il Papa. Sono argentina, lui è il campione del mondo. Per noi sei il re. Ti ringraziamo a vita’, dice la modella, entusiasta di questo incontro tanto desiderato.

Con questa coppia caliente, Maria sarà riuscita a superare gli ascolti di ‘Ballando con le stelle’? Certamente Belen e il Pibe de Oro hanno regalato al pubblico in studio e a casa un ballo divertente e appassionato.