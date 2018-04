Stefania Pezzopane: ‘Sono sempre fidanzata con Simone, ma non andrò al Gf’

Stefania Pezzopane commenta la partecipazione del fidanzato Simone Coccia al Grande Fratello 15. Ospite del programma di Girgio Lauro e Geppi Cucciari, ‘Un giorno da Pecora’ su Radio 1, la deputata del PD ha sottolineato che la relazione tra lei e il concorrente del reality di Canale 5 è solida, ma ha avvertito che non andrà in studio come ospite del Gf15.

‘Sono sempre fidanzata con Simone, sono contenta che partecipi al Grande Fratello’, così Stefania Pezzopane ha commentato la partecipazione di Simone Coccia al Grande Fratello 15. La deputata del PD ha accolto con un sorriso il desiderio del fidanzato di varcare la soglia della porta rossa per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Stefania Pezzopane: ‘Non andrò al Gf15′

L’entrata di Simone Coccia al Grande Fratello 15 non ha particolarmente sconvolto la fidanzata Stefania Pezzopane: ‘È quello che vuole ed è comunque un’esperienza’, ha detto la senatrice PD che a ‘Un Giorno da Pecora’ ha raccontato anche qual è stata la sua reazione alla notizia che il compagno avrebbe preso parte al reality show di Canale 5: ‘Quando mi ha detto che avrebbe partecipato mi sono fatta una risata: non ci credevo!’.

La deputata del PD, almeno per ora non andrà al Gf15 per sostenere Simone Coccia. ‘Non credo che andrò in studio, al momento non abbiamo parlato di niente da questo punto di vista’, ha chiarito a ‘Un Giorno da Pecora’.

Stefania Pezzopane ha seguito con attenzione la diretta di martedì sera del Gf15, ma non ha particolarmente apprezzato il costume verde fluo che Simone Coccia ha indossato per vestire i panni del bagnino del ‘Lido Carmelita’. ‘Non era un costume spinto, aveva pure le bretelle alla ‘Borat’. Ma non mi è piaciuto, né quello a righe. Io li avrei rifiutati entrambi e avrei chiesto un costume normale’, ha detto la deputata.

E per quanto riguarda il rischio che Simone possa diventare una macchietta? Stefania Pezzopane non teme nulla: ‘L’obiettivo è far ridere le persone, magari forzeranno un po’ la mano’ e ribadisce che non ha provato alcun imbarazzo nel vedere il fidanzato all’interno della casa più spiata d’Italia.

Stefania Pezzopane sulle ’1500′ donne di Simone Coccia

Nella clip di presentazione, Stefano Coccia ha parlato delle sue numerevoli avventure sentimentali sostenendo di aver avuto ’1500 donne’. Una frase che ha scatenato le reazioni di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, entrambi gli opinionisti hanno fatto notare che le dichiarazioni del concorrente del Gf15 avrebbero potuto offendere la deputata.

A quanto pare la Pezzopane non si è affatto sentita offesa e sulle 1500 donne avute dal suo fidanzato ha dichiarato: ‘Una cosa già nota, una cosa vecchia, ha detto che ha avuto una donna ogni due giorni’. Per quanto riguarda i progetti futuri di Simone Coccia, Stefania Pezzopane ha chiarito che dopo il Gf il fidanzato andrà in America per realizzare un progetto. La deputata Pd fa comunque il tifo per il suo compagno: ‘Se vincere il Gf15 è il suo bene, spero che vinca, anche se dovrà stare nella casa due mesi’.