Nuova avventura per Rocío Muñoz Morales, presto conduttrice di Ballando con le Stelle Spagna. A seguito delle polemiche e delle liti avvenute nello studio di Milly Carlucci, la moglie di Raoul Bova torna in patria dove potrà condurre la versione iberica del noto format danzante. Ad annunciarlo è lei stessa sulla propria pagina Instagram, felice ed esaltata per l’esperienza che l’aspetta.

Ad affiancare Rocío Muñoz Morales alla conduzione di Ballando con le Stelle Spagna sarà il collega Roberto Leal: la notizia del ‘ritorno in patria’ della nota modella spagnola giunge a quasi un mese dalla super ospitata nel format danzante italiano, nel corso del quale ha avuto un gran successo. Nonostante l’accesa discussione avvenuta tra Raoul Bova ed il giudice Selvaggia Lucarelli, la coppia ha ottenuto il massimo dei voti regalando un’eccellente esibizione ai telespettatori di Rai 1.

Leggi anche: Raoul Bova e Rocio Morales ballerini per una notte, ma Selvaggia Lucarelli si dissocia

Rocío Muñoz Morales alla guida di Ballando con le Stelle spagnolo

Lo scrive su Instagram, felice ed entusiasta per questa nuova avventura che comincerà nel maggio 2018: ‘Signore e signori, lasciate che il ritmo non si fermi. Immensamente felice di annunciare che tornerò in patria. Molto presto su TVE Roberto Leal ed io presenteremo Bailando con la stars’.

Questo il messaggio che si legge al di sotto di uno scatto che la ritrae nel salotto di Milly Carlucci, dove circa un mese prima si è esibita con il marito Raoul Bova regalando una strepitosa esibizione.

Nonostante l’Italia ed in particolare Roma rappresentino casa sua, la modella non ha negato di essere contenta di poter tornare nella sua Terra d’origine: ‘Questa nuova avventura in Spagna mi rende particolarmente felice perché mi riporta vicino alla mia famiglia ed è un po’ come tornare alle radici, in un programma che in qualche modo mi ha lanciata nel mondo dello spettacolo quando ancora ero una ragazzina’.

Rocío Muñoz Morales torna in Spagna, la svolta dopo la litigata con Selvaggia Lucarelli

A contraddistinguere l’ospitata di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales a Ballando con le Stelle nell’aprile 2018, la clamorosa litigata con Selvaggia Lucarelli.

Secondo le successive dichiarazioni della giornalista, il marito della modella avrebbe partecipato alla prima serata di Rai 1 per sfogarsi contro la Lucarelli in merito ad alcune vecchie scomode e poco rispettose dichiarazioni: ‘Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío. Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle cose in diretta’, aveva svelato la Lucarelli.

Al termine dell’esibizione danzante a Ballando con le Stelle, nonostante i 10 espressi da tutta la giuria, la giornalista ha espresso la propria opinione con un 8, suscitando fischi polemiche in studio.