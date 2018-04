Pomeriggio 5, Barbara D’Urso contro Paola Caruso: ‘Chiedi scusa’

Barbara D’Urso sbotta contro Paola Caruso. La conduttrice ha chiesto alla ex naufraga di chiedere scusa per una frase pronunciata una settimana fa a ‘Pomeriggio Cinque’ durante una lite con Fabiana Britto. Si parlava di chirurgia estetica e bellezza e l’ex bonas di ‘Avanti un altro’ ha sconvolto il pubblico con un’uscita infelice rivolta alla playmate: ‘Con tutta quella ciccia mi sarei suicidata’. Barbara D’Urso si è rivolta a Paola Caruso con tono severo e le ha chiesto di chiedere scusa per la frase pronunciata la scorsa settimana.

‘Se tu hai detto questa frase io pretendo che tu chieda scusa adesso. Su queste cose dobbiamo essere serie perché c’è la gente che muore perché è anoressica’, così Barbara D’Urso ha invitato Paola Caruso a prendere le distanze dall’infelice dichiarazione rilasciata durante la lite con Fabiana Britto.

Barbara D’Urso furiosa con Paola Caruso

‘Capisco che l’hai detto con leggerezza ma siamo in televisione e quindi bisogna stare attenti alle cose che si dicono’, ha ribadito la conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ e così, Paola Caruso ha porto le sue scuse: ‘Non volevo offendere nessuno’, si è giustificata l’ex bonas.

Durante la diretta di ‘Pomeriggio 5′ di ieri, giovedì 19 aprile 2018, Barbara D’Urso si è sentita in dovere di invitare Paola Caruso a chiedere scusa per la dichiarazione rilasciata contro Fabiana Britto la scorsa settimana. ‘Con tutta quella ciccia mi sarei suicidata’, aveva detto l’ex naufraga durante una furiosa lite con la playmate suscitando l’indignazione dei presenti in studio, ma anche del pubblico a casa ed evidentemente anche di Barbara D’urso alla quale era sfuggita l’uscita infelice della Caruso.

Paola Caruso a Fabiana Britto: ‘Qui non ci metti più piede’

La posizione di Paola Caruso però non è certo migliorata. Dopo le sue scuse, Barbara D’Urso ha mostrato un fuori onda in cui l’ex naufraga si è riferita a Fabiana Britto usando il termine ‘mongoloide’ e invitandola a ‘stare zitta e accuccia’. Sempre rivolgendosi alla playmate, la Caruso ha detto: ‘Qui a Pomeriggio Cinque non ci metti più piede’.

Carmelita è andata su tutte le furie, l’atteggiamento dell’ex bonas di ‘Avanti un altro’ l’ha lasciata sorpresa e indignata tanto che si è sentita in dovere di prendere le distanze da quanto detto a Fabiana Britto. Barbara D’Urso ha sottolineato più volte il suo disappunto nei confronti delle affermazioni di Paola Caruso.