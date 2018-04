Patrick Dempsey nel cast de La Dottoressa Giò con Barbara D’Urso

Colpo di scena! Potremmo vedere Patrick Dempsey nel cast de ‘La Dottoressa Giò’, l’attore potrebbe reciterebbe dunque con Barbara D’Urso, protagonista della serie degli anni Novanta che tornerà su Canale 5. Dopo ‘ER’ e ‘Gray’s Anatomy’, il dottor stranamore potrebbe presto tornare a ricoprire il ruolo di medico? Per ora nessuna conferma, ma solo indiscrezioni.

Patrick Dempsey special guest star de ‘La Dottoressa Giò’, la serie con protagonista Barbara D’Urso? Secondo il settimanale Dipiù c’è la possibilità che la star di Hollywood prenda parte al progetto di Canale 5.

Patrick Dempsey nel cast de La Dottoressa Giò

Stando alle indiscrezioni del settimanale Dipiù, la scelta di coinvolgere Dempsey è avvenuta l’estate scorsa, quando Barbara D’Urso è stata ospitata a Ischia in occasione del festival cinematografico ‘Ischia Global Film & Music Fest’. Secondo i rumors, galeotta fu una serata evento in cui la conduttrice di ‘Pomeriggio 5′ avrebbe conosciuto l’attore di Hollywood che si trovava a Ischia per una vacanza.

In base ai rumors del magazine, che dedica la copertina a la D’Urso e Dempsey, sarebbero già ‘stati avviati i contatti con gli agenti di Dempsey per verificarne la disponibilità’.

A quanto pare dunque Barbara D’Urso avrebbe voluto fortemente Patrick Dempsey nella sua amata fiction e il dottor Stranamore di ‘Grey’s Anatomy’ avrebbe così ceduto al ‘corteggiamento’ di Carmelita. Non si sa che ruolo potrebbe avere l’attore nella serie di Canale Cinque e se tornerà o meno a indossare il camice bianco.

Sarebbe un vero colpaccio avere un attore internazionale del calibro di Patrick Dempsey per il rilancio di questa fiction italiana targata Mediaset.

La Dottoressa Giò torna su Canale 5

‘Pomeriggio 5′, ‘Il Grande Fratello’, nonostante Barbara D’Urso sia piena di impegni il ruolo della Dottoressa Giò le è rimasto nel cuore e così Mediaset rilancia la fortunata fiction su Canale 5.

Dopo vent’anni d’assenza la fiction farà ritorno, in un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Carmelita aveva confermato l’inizio delle riprese della serie, aggiungendo che tutto è pronto, dalla sceneggiatura alla scelta del cast che a quanto pare prevede anche la presenza dell’attore hollywoodiano.

Barbara D’Urso torna quindi a vestire i panni della sua amata e spesso citata ginecologa ‘Dottoressa Giò’. La fiction diretta da Filippo De Luigi è andata in onda negli anni Novanta. Nel 1995, infatti, l’idea della fiction è stata lanciata dopo il successo del film ‘La Dottoressa Giò – una mano da stringere’. La serie è poi andata in onda per due stagioni tra il 1997 e il 1998.