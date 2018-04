Nadia Toffa pubblica una foto con la mamma: ‘Una donna fantastica’

Nadia Toffa pubblica su Instagram una foto insieme alla mamma. La conduttrice de Le Iene si mostra sorridente, nello scatto, Nadia non indossa la parrucca ma un turbante azzurro. Il sorriso della Toffa è talmente travolgente che i follower le fanno i complimenti per la sua bellezza e positività invitandola a non mollare. Nadia è tornata alla conduzione del programma di Italia 1 lo scorso 15 aprile dopo un piccolo stop dovuto alle cure che sta affrontando.

‘Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. Una donna fantastica, speciale, unica Una giornata favolosa’, ha scritto Nadia Toffa su Instagram postando un selfie in compagnia della madre.

Nadia Toffa e il selfie con la mamma su Instagram

Nadia Toffa senza parrucca e con indosso un turbante azzurro si mostra sorridente su Instagram in compagnia della mamma, la foto scatena le reazioni positive dei fan che le mostrano apprezzamento e vicinanza.

‘Sei unica!!! Positiva come sempre’, scrive qualcuno sottolineando il coraggio e l’ottimismo con cui la conduttrice de Le Iene sta affrontando il tumore. ‘DAJE NADIA che sta battaglia si vince’, la incita un follower invitandola a non mollare.

Nadia Toffa: ‘Combatto la malattia vivendo’

Dieci giorni fa Nadia Toffa aveva annunciato su Facebook che non avrebbe partecipato alla puntata de Le Iene dello scorso 8 aprile: ‘Ciao ragazzi, stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene, perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica’. Il 15 aprile però Nadia è tornata al timone del programma di Italia 1: ‘Mi sono un po’ ricaricata e sto bene. Sono felice di essere qui con voi, mi siete mancati. Sto bene’, ha esordito rassicurando il suo pubblico.

In occasione del suo ritorno, durante il programma, è stato mandato un servizio speciale in cui Jovannotti ha dedicato, durante un suo concerto a Bologna una canzone alla conduttrice che lo ha poi ringraziato dicendo: ‘Sono una ragazza fortunata’.

Nadia Toffa era stata ricoverata lo scorso dicembre a Trieste. Poco dopo, la conduttrice ha scoperto di avere un tumore. Tornata a Le Iene lo scorso febbraio, Nadia ha spiegato l’accaduto: ‘Ho avuto un cancro: mi sono curata, sono stata operata e i medici mi hanno tolto il 100% del tumore’. Poche settimane dopo, ospite di Maurizio Costanzo ha lasciato intendere che sta ancora portando avanti la sua battaglia: ‘La vita è strana quindi non si può parlare di guarigione, ma bisogna sorridere sempre. Combatto la malattia vivendo’ e nella foto è proprio quello che Nadia fa: sorridere.