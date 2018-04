Morte Marco Garofalo, lo sfogo di Sonia Bruganelli: ‘Tanto affetto solo ora che non c’è più’

Sonia Bruganelli polemizza per i tanti messaggi di cordoglio pubblicati dopo la morte di Marco Garofalo. Secondo la moglie di Paolo Bonolis, l’affetto dimostrato nei confronti del coreografo è arrivato troppo tardi, un affetto che – a detta della Bruganelli – l’ex professore di Amici avrebbe apprezzato molto di più in vita. La moglie di Bonolis non le manda a dire e affida il suo sfogo ad un post Twitter.

È una Sonia Bruganelli delusa e amareggiata quella che pubblica su Twitter un messaggio di sfogo dopo la morte del coreografo Marco Garofalo, avvenuta ieri 19 aprile 2018. Un post che ha scatenato qualche polemica da parte di alcuni utenti Twitter.

Lo sfogo di Sonia Bruganelli dopo la morte di Marco Garofalo

‘Bello vedere quanto affetto ci sia ora sui social per Marco Garofalo. Se fosse riuscito a sentirlo mentre era ancora in vita sarebbe stato felice… molto’, ha scritto la moglie di Paolo Bonolis su Twitter sottolineando come l’amore dimostrato per il coreografo da parte di molti colleghi e lavoratori del mondo della tv sia arrivato troppo tardi.

Bello vedere quanto affetto ci sia ora sui social per Marco Garofalo. Se fosse riuscito a sentirlo mentre era ancora in vita sarebbe stato felice... molto. — sonia bruganelli (@SBruganelli) April 19, 2018

La rabbia mostrata dalla Bruganelli nel suo post ha scatenato qualche rimostranza. Un utente Twitter ha risposto alla moglie di Bonolis con un messaggio: ‘Perché fare polemica adesso?’, qualcuno l’ha invitata a riportare accuse precise con nomi e cognomi.

In risposta allo sfogo di Sonia Bruganelli, però Rossella Brescia si è sentita in dovere di appoggiare la moglie di Paolo Bonolis. ‘Quanto hai ragione’, ha scritto la ballerina in un commento al post pubblicato su Twitter. Anche Rossella Brescia, così come Marco Garofalo, è stata nel cast della trasmissione ‘Amici’, il programma di Maria De Filippi.

Morte Marco Garofalo, il cordoglio di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha affidato a diversi post su Instagram il cordoglio per la morte di Marco Garofalo pubblicando anche lo screenshot di uno scambio di messaggi con il coreografo.

Proprio tre giorni fa, la moglie di Paolo Bonolis aveva pubblicato una foto in compagnia di Marco Garofalo lasciando intendere che stavano lavorando insieme alla preparazione di qualche programma. Ai follower che le chiedevano spiegazioni sul tipo di progetto che li vedeva collaborare insieme, la Bruganelli non ha dato risposta. Forse lo scatto risaliva a qualche anno fa? Marco Garofalo aveva lavorato insieme a Paolo Bonolis e a Sonia Bruganelli alla realizzazione di ‘Ciao Darwin’.