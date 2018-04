C’è molta attesa per il debutto di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in Vuoi Scommettere?, il nuovo programma di Canale 5 che segna la prima collaborazione televisiva tra mamma e figlia. Vuoi Scommettere? è la variante italiana dello show tedesco Wetten, dass..?, condotto a suo tempo proprio dalla Hunziker, ma soprattutto è una versione rivisitata a corretta della storica trasmissione Scommettiamo che…?, portata al successo negli anni ’90 sulla Rai dal compianto Fabrizio Frizzi. Che dite, funzionerà l’inedita miscela tra mamma Michelle e baby Aurora?

Vuoi Scommettere? debutterà lunedì 7 maggio 2018 potendo contare subito su un’ospite d’eccezione acchiappa-ascolti, la ‘sanguinaria’ Maria De Filippi. Michelle Hunziker sarà la padrona di casa dello show (una grande opportunità per lei che finora in TV ha ricoperto soltanto ruoli di ‘spalla di lusso’, come all’ultimo Festival di Sanremo) e Aurora Ramazzotti l’inviata che avrà il compito di presentare le incredibile imprese degli ospiti su cui si dovrà scommettere. Nel cast di Vuoi Scommettere?, che andrà in onda dagli studi di Cinecittà a Roma, ci sarà anche il comico Andrea Pucci.

In questi ultimi giorni Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti stanno lanciando il programma postando alcuni divertenti video sui rispettivi profili social in cui si sfidano in improbabili scommesse. Proprio il riconosciuto feeling tra mamma e figlia, che sono protagoniste da anni di simpatici siparietti regolarmente pubblicati su Instagram, potrebbe risultare la chiave per il successo della trasmissione. Oltre ovviamente alla curiosità di vederle lavorare insieme (inutile dire che l’ospitata di papà Eros non è nemmeno quotata).