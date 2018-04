Gf15, Alberto Mazzetti: ‘Voglio abbandonare la casa, c’è gente che dice la verità’

Alberto Mazzetti vorrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello. Il Tarzan di Viterbo si arrende alla convivenza con gli altri 15 concorrenti del reality show di Canale 5? Alberto aveva varcato la soglia della porta rossa con grande determinazione e promettendo che sarebbe stato lui il vincitore della quindicesima edizione del Gf. Tre giorni nella casa sono bastati al 34enne per cambiare idea? Dopo aver dichiarato di voler tornare a Viterbo, Alberto si è scontrato duramente con Lucia Bramieri.

‘Qui secondo me parecchi non sono veri’ è questo il motivo che spingerebbe Alberto Mazzetti fuori dal Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo non ha raccolto molte simpatie all’interno della casa più spiata d’Italia e probabilmente la difficile convivenza con gli altri concorrenti ha affievolito lo spirito da guerriero vincente con cui Alberto si era presentato prima di varcare la porta rossa. Alle accuse di Mazzetti sulla falsità di alcuni concorrenti ha risposto subito Lucia Bramieri accendendo una lite furibonda

Alberto Mazzetti vuole abbandonare la casa del Gf15

‘Non mi va più di stare qui dentro. Perché, secondo me, non c’è gente che dice la verità fino in fondo. Magari la mia è un po’ di presunzione’, così Alberto Mazzetti ha espresso il desiderio di abbandonare la casa del Grande Fratello 15.

Gli altri coinquilini non hanno gradito le parole del viterbese e gli hanno fatto da subito notare che si era presentato come il vincitore del reality. ‘Cos’è hai cambiato idea?’, gli ha chiesto Luigi Favoloso. Tarzan però ha rincarato la dose continuando ad affermare che all’interno della casa più spiata d’Italia ci sono troppi compagni di avventura che ‘non dicono la verità’.

Immediata la reazione di Danilo Aquino: ‘Qui chi non sta dicendo la verità sei tu Alberto. Parecchia gente pensa che tu stia giocando. Lo vuoi capire o non lo vuoi capire?’. Tarzan non ci sta e risponde immediatamente alle accuse del tecnico di elettrodomestici: ‘Tu sei aggressivo. Un paladino della giustizia, però di una giustizia che è comune’, una frase che si è poi, paradossalmente, rivelata un complimento di Mazzetti nei confronti di Aquino.

Alberto Mattezzi, la lite con Lucia Bramieri

Alberto si è poi riunito con alcuni compagni di avventura al tavolo della cucina facendo l’elenco dei ‘buoni e dei cattivi’. Lucia Bramieri non ha gradito il gioco di Mattezzi e ha sbottato: ‘Basta, sei pesante. Facci vivere, porca miseria. Io ho il coraggio di dirtelo, ma qui tutti lo pensano. Non abbiamo il maestro che arriva e ci dice cosa dobbiamo dire. È da stamattina che dici, ridici, sali e scendi. Parli, parli, parli e non si capisce quello che vuoi dire. Tu non sai niente di nessuno di noi. Che ne sai di me e della mia vita? Non ci conosci, non stabilire se uno è buono oppure non lo è. Taci e cuciti quella bocca, sono stufa di sentirti’.

Alberto ha provato a rispondere alla Bramieri, ma con scarsi risultati anche perché tutti gli altri concorrenti si sono schierati con la nuora di Gino Bramieri. Se deciderà di rimanere, la convivenza nella casa per Alberto, non sarà facile.