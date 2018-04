Ospite del Maurizio Costanzo Show, Federica Panicucci svela di essersi innamorata per la seconda volta a 50 anni. Solare, sorridente ed ironica, la conduttrice esprime tutta la sua felicità in una puntata dedicata interamente all’amore che vede protagonisti anche Orietta Berti, Gemma Galgani e Giorgio Manetti di Uomini e Donne, il comico Pucci, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti.

‘Sono molto innamorata’ afferma dunque Federica Panicucci nella puntata del Maurizio Costanzo Show in onda giovedì 19 aprile 2018. Protagonista indiscussa della puntata, la conduttrice di Mattino 5 racconta l’ emozione dell’innamorarsi a 50 anni, età dell’amore più maturo e consapevole ma non per questo più o meno importante del primo. La Panicucci è infatti impegnata da due anni con Marco Bacini, giunto al termine del matrimonio con Mario Fargetta, padre dei suoi figli Sofia e Mattia.

Federica Panicucci racconta il secondo amore da Maurizio Costanzo

Tornata dopo tanto tempo al Maurizio Costanzo Show, Federica Panicucci ha raccontato il suo secondo grande amore nell’ambito ed elegante salotto della seconda serata di Canale 5.

‘Sei innamorata?’ domanda il padrone di casa alla conduttrice, che senza esitazioni risponde: ‘Maurizio si, sono molto innamorata. Mi sono innamorata a 50 anni per la seconda volta’. Poi, la Panicucci ha continuando scherzando: ‘A 50 anni si è ragazze, si è giovani’.

In occasione del primo amore, tematica su cui è stata improntata l’intera puntata del Maurizio Costanzo Show del 19 aprile, il volto amato di Canale 5 ha svelato ulteriori dettagli in merito alla felicità ed all’amore che le ha stravolto la vita da due anni a questa parte.

‘Le cose belle arrivano quando non le cerchi, nei momenti inattesi, magari nel momento giusto’, afferma la Panicucci, ‘I 50 anni sono il punto di arrivo di una maggiore consapevolezza di una donna, la comprensione dei propri limiti, dei propri difetti, dei propri pregi, l’accettazione di sé, nel bene e nel male e la capacità di darsi a qualcun altro’.

Poi, conclude affermando che ‘Il secondo amore non è più o meno importante del primo, ma più consapevole e maturo’.

Federica Panicucci e Marco Bacini, due anni insieme

E’ Marco Bacini ad aver rubato il cuore di Federica Panicucci, innamoratasi per la seconda volta a 50 anni. Come più volte espresso dalla conduttrice nel corso delle varie interviste, l’amore per Bacini è nato piano piano per poi lasciarsi travolgere del tutto.

‘Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi’, aveva affermato tempo fa la conduttrice nel salotto di Verissimo, Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco non dà mai nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere’.