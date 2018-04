In molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Fabrizio Corona dopo il loro incontro: la showgirl smentisce però le voci su Instagram affermando che nonostante le storie d’amore finiscano, il bene continua. Smentito, dunque, anche l’allontanamento di Silvia Provvedi dal noto personaggio dello spettacolo a causa dell’incontro con l’ex fidanzata, come si è recentemente letto in rete.

‘Come al solito leggo cose assurde’ si legge sul profilo Instagram di Belén Rodriguez in risposta al presunto ritorno di fiamma con Fabrizio Corona. I due si sono incontrati ‘in segreto’ in un noto ristorante milanese facendo così fraintendere l’opinione pubblica: la showgirl argentina non ha mai nascosto il rapporto di amicizia che vi è tutt’ora con Corona ed è normale che in un periodo difficile e complicato come questo gli stia più accanto del solito.

Belén Rodriguez e Fabrizio Corona: nessun ritorno di fiamma, solo buoni amici

Chi ipotizzava in un ritorno di fiamma, chi ipotizzava un tradimento nei confronti degli attuali partner: Belén è stufa di leggere invenzioni sul web ed è per questo che rilascia un chiaro messaggio sulla propria storia di Instagram smentendo le idee partorite dagli utenti.

‘Come al solito leggo cose assurde, racconti fantascientifici. Mi viene da sorridere ormai… dico solo che mi sono ritrovata in un noto ristorante a parlare con un amico. Le storie d’amore possono finire, ma il bene no’.

Ogni dubbio svanisce, dunque, in merito al discusso incontro tra due amici che, a fronte di un periodo difficile a seguito dell’uscita dal carcere di Fabrizio Corona, hanno bisogno di confrontarsi e confortarsi a vicenda.

Silvia Provvedi ha lasciato Fabrizio Corona?

L’indiscrezione che Silvia Provvedi abbia lasciato Fabrizio Corona a seguito della foto di Belén Rodriguez circola ormai da diverse ore: la prima a parlarne è stata Federica Panicucci nel corso di Mattino 5, nella puntata di giovedì 19 aprile 2018.

La conduttrice ha infatti contattato telefonicamente la cantante al fine di riuscire a strapparle qualche informazione in più in merito alla situazione, ma non è pervenuta alcuna risposta.

Secondo alcuni rumors, la cantante delle Donatella avrebbe lasciato l’appartamento di Corona a seguito degli scatti con Belén, ma che sia realmente questo il motivo?

Eppure la Provvedi ha sempre dimostrato molto amore nei confronti del compagno, sin dall’incarcerazione: lei è sempre stata molto presente e pronta a difendere in tutto e per tutto il fidanzato. Cosa avrebbe, dunque, spinto la sorella Provvedi a lasciare Fabrizio Corona?