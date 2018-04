Torna a parlare su Instagram Andrea Damante, arrabbiato con i fan che ipotizzano sia stato un tradimento ad aver posto fine alla storia d’amore con Giulia De Lellis. A seguito dell’annuncio dato dall’ex fidanzata e dalla risposta pubblicata qualche ora dopo da Los Angeles – dove il Dj sta lavorando – Damante pubblica un altro video messaggio in cui chiede ai fan di rimanere nel loro.

‘Continuo a leggere cattiverie gratuite’ afferma Andrea Damante su Instagram a poche ore dall’annuncio della loro separazione. In molti ipotizzano, infatti, che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia tradito Giulia De Lellis ed un recente ‘like’ della sorella della corteggiatrice parrebbe confermare alcune indiscrezioni. Che Andrea abbia realmente tradito Giulia? Al momento ancora nessuna smentita o conferma.

Andrea Damante torna a parlare su Instagram: ‘So io i motivi’

Furioso e scosso Andrea Damante dopo aver letto alcune cattiverie ed assurdità su Instagram relativi alla fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis.

‘Continuo a leggere cattiverie gratuite sulla nostra storia su di me, gente che scrive e si inventa cose solo per guadagnarci e per prenderci like. Giulia sa il motivo per cui ci siamo lasciati, io so il motivo per cui ci siamo lasciati e vi prego quindi di stare nel vostro, di stare tranquilli perché non ce n’è proprio motivo e non capisco come mai dopo due anni sia uscito tutto questo mentre io sono qua. Che fatalità’.

E’ probabilmente il continuo puntare il dito contro di lui ad aver infastidito l’ex tronista di Uomini e Donne, colpevolizzato da più utenti di aver tradito la De Lellis, rimasta piuttosto in silenzio in merito alle motivazioni del loro allontanamento.

Il ‘like’ della sorella di Giulia De Lellis conferma il tradimento?

E’ giunto nelle ultime ore un like sospettoso di Veronica, sorella di Giulia De Lellis ad un commento di un utente alquanto dettagliato in merito alle vicissitudini che avrebbero coinvolto Andrea Damante.

‘Il teatrino che Andrea sta smentendo in realtà è vero’, scrive una ragazza che sembra conoscere l’ex tronista di Uomini e Donne, ‘Damante fa la bella vita con altre donne da svariato tempo e con questo intendo che l’arrivo di Giulia non ha cambiato le sue abitudini, con la poplarità le ha solo affinate. Coperto dal suo amico Edoardo e dal fotografo Daniel, durante le sue serate iniziava a chiacchierare con la prescelta e poi la faceva invitare in hotel. Prima di entrare in camera i suoi amichetti sequestravano persino il cellulare della ragazza per evitare foto o riprese nascoste durante il tempo che passava con lui. Andrea diceva a tutte che se avessero parlato avrebbe agito contro di loro e le avrebbe sputtanate. Ha fatto il furbo insieme alla sua banda di compari ma il giochino ora si è rotto’.

Che Andrea abbia realmente tradito Giulia?