Luca Onestini su Andrea Damante e Giulia De Lellis: ‘Ho il cuore spezzato’

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati e la separazione ha provocato il dispiacere di Luca Onestini, compagno di avventure al Gf vip della ex corteggiatrice. ‘Ho il cuore spezzato’, è la dichiarazione rilasciata dall’ex tronista all’annuncio della fine della storia d’amore tra i Demellis. Insomma, l’addio è duro da digerire per i fan della coppia, ma anche per i colleghi e amici dei due partecipanti dal dating show di Maria De Filippi.

‘Ho il cuore spezzato per questa notizia dei Damellis. Voglio molto bene a Giulia, lei lo sa, e gli starò vicino in questo momento’, è così che Luca Onestini accoglie la notizia della fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. La dichiarazione è stata rilasciata dall’ex tronista durante una breve intervista a Radio Zeta Onestini.

La reazione di Luca Onestini

Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono più fidanzati, ad annunciarlo è stata la stessa ex corteggiatrice in una Instagram stories. ‘Io e Andrea non siamo più fidanzati. Non perché io debba giustificarmi o darvi spiegazioni, ma perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso in cui ho vissuto un’esperienza incredibile che auguro a tutti voi’, ha scritto la De Lellis che ha anche chiesto rispetto ai suoi follower.

Leggi anche: Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati

Luca Onestini, non appena appresa la notizia, si è mostrato da subito affettuoso con Giulia. I due hanno condiviso momenti di gioia e divertimento all’interno della casa del Grande Fratello, durante la seconda edizione del reality dedicata ai vip. Tristezza per la notizia, ma anche una promessa per la sua cara amica e compagna di avventure, Luca non lascerà sola Giulia in questo momento complicato.

Proprio all’interno della casa Luca ha trovato l’amore ed è felicemente fidanzato con Ivana Mrazova. Giulia può contare sul supporto di entrambi in questo momento così difficile e complicato.

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati

Non si sa per quale motivo Andrea Damante e Giulia De Lellis si siano detti addio. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che fino a qualche giorno fa avevano visto i due piccioncini postare immagini e foto insieme in vacanza e dichiararsi amore.

Per ora l’unica a rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla separazione è stata Giulia De Lellis che ha specificato che nessuna domanda fatta dai fan troverà una risposta. ‘Non devo stare ad elencarvi tutti quanti i motivi perché non mi sembra il caso. I panni sporchi vanno lavati in casa. L’ho precisato perché molti di voi l’avevano già capito e non mi sembrava bello continuare a far finta di nulla. Come tutte le cose brutte, purtroppo o per fortuna, anche quelle belle passano. Posso dirvi che secondo me quando una relazione finisce è colpa sempre di entrambi. Se potete, rispettate questa situazione. Se continuerete a chiedere e curiosare più del dovuto, sappiate che non riceverete risposta’.

Intanto Andrea Damante condivide un post instagram in cui scrive: ‘The struggle is real but the journey continues… #pointofview’, sulla sua love story appena conclusa, nulla di più.