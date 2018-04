Gf15, Danilo Aquino: ‘I gay sono strani, mica noi!’

È bufera su Danilo Aquino, concorrente del Grande Fratello 15 accusato di omofobia per un commento infelice rilasciato in passato su facebook: ‘I gay sono strani, mica noi!’ quando ancora non sapeva che avrebbe partecipato al reality show di Canale 5. Il romano ha anche postato alcuni commenti contro gli immigrati. Il popolo del web ha recuperato alcuni dei post incriminati e gli screenshot circolano in rete. Si complica così l’avventura sotto i riflettori di Danilo e la sua esperienza al Gf.

Il concorrente del Gf15, Danilo Aquino è stato accusato di omofobia e razzismo. Il tecnico di elettrodomestici, entrato per primo nella casa del Grande Fratello e risultato da subito molto simpatico, rischia di perdere punti agli occhi del pubblico da cui dipende il futuro nella casa dei partecipanti al reality.

Danilo Aquino e i post omofobi e razzisti

‘Mo tocca sta vicino pure alla comunità dei nigeriani… ma perché non ve ne tornate a casa vostra?’ è uno stralcio di un post scritto da Danilo nel luglio del 2016 e recuperato dagli attenti utenti del web.

Molti dei post e commenti incriminati sono stati cancellati, ma lo screenshot non dà scampo e così le frasi scritte da Aquino sulla sua pagina facebook restano ben visibili a tutti, anche al pubblico del Gf, che con il televoto, può decidere il destino del concorrente all’interno della casa del Grande Fratello.

Insomma, Aquino ha espresso chiaramente la sua opinione in tema di ‘diritti civili’, chissà che l’esperienza in tv e una chiacchierata con Barbara D’Urso non gli faccia cambiare idea. ‘L’esperienza al Grande Fratello potrebbe arricchirmi’, ha detto Danilo nella sua presentazione prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Il concorrente ha dichiarato che il suo motto è ‘sti ca**i’, vedremo se la penserà allo stesso modo quando probabilmente nella puntata di martedì sera, gli verrà raccontato cosa sta accadendo fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Chi è Danilo Aquino, concorrente del Gf15

Entrato per primo nella casa del Grande Fratello 15, Danilo Aquino ha 31 anni ed è un romano verace. Varcata la soglia della porta rossa si è trovato davanti Aida Yespica in costume da bagno, pur di raggiungerla ha fatto un tuffo completamente vestito in piscina.

Tecnico e riparatore di elettrodomestici, Danilo è tifoso della Lazio, adora il calcio e come da lui stesso dichiarato, non sopporta i fighetti. Cosa conta di più nella vita di Danilo?: ‘Rispetto e lealtà’ soprattutto verso le donne per cui nutre da sempre ‘forti passioni’.

Danilo Aquino partecipa al Gf: ‘Per avere la soddisfazione di essere scelto rispetto a tanti!’, Il tecnico aveva già affrontato i provini per l’edizione del ‘Gf14′.