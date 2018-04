Claudio Santamaria difende Francesca Barra: ‘Su di lei una valanga di schifezze’

Claudio Santamaria prende le parti della moglie Francesca Barra dopo la sconfitta elettorale. L’attore parla di come la giornalista si sia impegnata onestamente e con passione come candidata del PD durante le politiche in Basilicata, un aspetto che non è venuto fuori. Santamaria ha raccontato anche di quanto è stata dura per la coppia affrontare il post elezioni, un passaggio non facile ma che ha reso il loro matrimonio ancora più solido.

Intervistato da Vanity Fair in occasione dell’uscita di ‘Rimetti a noi i nostri debiti’ il film di Antonio Marabito dal 4 maggio su Netflix, Claudio Santamaria ha parlato del suo rapporto con Francesca Barra e della sconfitta della giornalista alle politiche dello scorso marzo. Candidata nella sua regione, la Basilicata, la Barra ha subìto una forte débacle.

Claudio Santamaria su Francesca Barra: ‘Si è impegnata tantissimo’

Sposati dal novembre 2017, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno già dovuto affrontare molte critiche per come la loro love story è nata. Di recente poi la sconfitta elettorale della giornalista che è stata faticosa da digerire. ‘È svilente veder attaccare una persona che si è lanciata con tutto il cuore per continuare un percorso iniziato come giornalista. Lei ce l’ha messa tutta: l’ho vista studiare e parlare con agricoltori e operai. È brutto che non sia uscita questa parte, ma solo una valanga di schifezze’, ha tuonato l’attore a Vanity Fair.

Cos’ha causato la sconfitta di Francesca Barra? Claudio Santamaria non ha dubbi, ‘l’invidia’. ‘Purtroppo questo è un brutto difetto degli italiani. Quando vediamo uno dei nostri che ha la possibilità di volare e coinvolgere gli altri con il cuore, con la purezza e con l’onestà, siamo pronti a sparargli addosso invece che a sostenerlo’, ha dichiarato con forza l’attore.

Tra le difficoltà maggiori affrontate dalla coppia una gogna mediatica ‘falsa e pesante’ e purtroppo i coniugi hanno dovuto farsi carico di critiche e vessazioni fin dall’inizio della loro frequentazione. Adesso però, come sostiene lo stesso Santamaria su Vanity Fair: ‘Si volta pagina e si va avanti’. Nulla può scalfire il loro amore. ‘Siamo felici’, ha detto l’attore.

Claudio Santamaria: ‘Vorrei diventare di nuovo papà’

Nella lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Claudio Santamaria ha parlato dei suoi progetti futuri in ambito professionale con qualche accenno però anche a possibili progetti futuri sul piano sentimentale. L’attore ha già una figlia, Emma di 11 anni nata dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi, ma non ha nascosto la volontà di diventare nuovamente padre perché ‘ama i bambini’.

Nel suo futuro lavorativo, Claudio Santamaria vorrebbe dirigere un lungometraggio. ‘Il corto che ho girato nel 2016 ha vinto un Nastro D’Argento speciale, l’ho appena saputo: come lavoro mi tocca molto di più. Amo disegnare lo storyboard, pensare alle inquadrature, parlare dei costumi e della scenografia, comandare la nave in mezzo alla tempesta ed essere il faro di tutti’, ha spiegato a Vanity Fair l’attore.