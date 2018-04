A rompere il silenzio sui social interviene Andrea Damante, rispondendo alle parole di Giulia De Lellis in merito alla fine della loro storia d’amore. Usciti da Uomini e Donne nell’edizione del 2016, Giulia e Andrea hanno riscontrato parecchio successo sui social network diventando una delle coppie pubbliche più seguite in assoluto: ‘Ci siamo lasciati per cose che non andavano bene da un bel po’ ha chiarito l’ex tronista su Instagram.

La notizia che Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati ha dunque sconvolto i milioni di followers soliti seguirli quotidianamente nel corso dei loro progetti e della loro vita insieme: a rompere il silenzio è stata per prima la De Lellis che senza troppi giri di parole ha aggiornato i fan sulla situazione. A farle eco, dopo qualche ora, è giunto Andrea Damante volato per lavoro a Los Angeles.

Leggi anche: Luca Onestini su Andrea Damante e Giulia De Lellis: ‘Ho il cuore spezzato’

Andrea Damante risponde a Giulia De Lellis: ‘Scopro solo ora queste dichiarazioni’

Anche Andrea Damante si è aperto su Instagram al fine di aggiornare, a seguito delle dichiarazioni dell’ormai ex fidanzata, i suoi sostenitori.

‘Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su quello che è successo tra me e Giulia’, inizia così il lungo video messaggio pubblicato dall’ex tronista di Uomini e Donne.

‘Si, ci siamo lasciati qualche giorno fa, non quando lei ha fatto le storie: ci siamo lasciati per delle cose che non andavano più bene da un po’, per dei meccanismi che non funzionavano’.

Come aveva anticipato Giulia, anche Andrea invita i fan a rispettare la situazione pregandoli di evitare commenti poco carini ed inadeguati: ‘Vi chiedo solo di rispettare questo momento abbastanza di m***a, di non sparare fango gratis come se nulla fosse, di non inventare c*****e, la cattiveria è una delle cose che non serve a niente e soprattutto in questi casi non aiuta. Se possibile e si può dare una mano in generale meglio.

Leggi anche: Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati: ‘Non do spiegazioni’

Andrea Damante è a Los Angeles per lavoro

Dopo i lunghi viaggi in Africa ed in America in compagnia dell’ormai ex fidanzata Giulia De Lellis, con la quale apparentemente sembrava andare tutto a gonfie vele, Andrea è volato a Los Angeles per lavoro.

‘Ho iniziato un lavoro e questo lavoro purtroppo andava finito con la mia presenza. Vi auguro una buona giornata, la mia è di m***a’.

Nonostante la situazione creatasi e l’umore a pezzi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è dunque partito per l’America. Che Andrea sia fortemente turbato dalla lontananza da Giulia è abbastanza palese.

A sostenerli è intervenuto anche Luca Onestini, tramite una dolce dedica con tanto di canzone allegata sulla storia di Instagram.