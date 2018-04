Dopo aver riabbracciato il piccolo Santiago, Stefano De Martino incontra Giorgia Gabriele a Milano: tornato in Italia a seguito dell’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi 13, il ballerino torna a ‘flirtare’ con l’ex di Gianluca Vacchi con la quale si sussurrava una relazione già nel corso della scorsa estate. Attualmente, però, Giorgia è legata sentimentalmente con il direttore commerciale Andrea Grilli.

Che sia amore tra Stefano De Martino e Giorgia Gabriele? Dopo i vari flirt ipotizzati prima della partenza per l’Honduras, il ballerino sembra ora felice di rincontrare l’ex fidanzata della webstar Vecchi: a tradirlo è il sorriso ritratto in alcune fotografie diffuse dal sempre informato settimanale ‘Chi’. Sguardi languidi e affettuosi baci sulla guancia sembrano smascherare un sentimento probabilmente tenuto nascosto in questi lunghi mesi.

Stefano De Martino incontra Giorgia Gabriele a Milano

Non vedeva l’ora di tornare in Italia per riabbracciare il figlio Santiago Stefano De Martino, ma il sorriso improntato sul suo visto alla vista della bella Giorgia Gabriele sembra svelare quel sentimento già discusso tra le pagine del gossip nel corso dell’estate 2017.

L’inviato napoletano de L’Isola dei Famosi 2018 è infatti felice di rincontrare l’attuale fidanzata di Andrea Grilli, direttore commerciale di una grande un’azienda.

I due, dopo essere stati immortalati a Milano in un ristorante, si sono scambiati teneri ed affettuosi baci sulla guancia come a far intendere un sentimento che va ben oltre la semplice amicizia. Ad ingannare i più curiosi, i loro languidi sguardi.

‘È corso dal figlio e ha trascorso una giornata con lui. Poi hanno cenato in un ristorante e lì è comparsa a sorpresa l’ex di Vacchi’, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Insomma, qui gatta ci cova: che tra i due sia scoppiato davvero l’amore?

Stefano De Martino, di giorno papà, di notte… con l’ex di Vacchi

Se ne parla ormai da mesi della presunta storia d’amore tra Stefano De Martino e Gianluca Vacchi: sembrava che il ballerino si fosse allontanato da Gilda Ambrosio per un possibile ritorno in scena di Belén Rodriguez, ma a quanto pare non è stato così.

Ad aver destato l’attenzione del professionista di Amici di Maria De Filippi è infatti stata Giorgia Gabriele, l’ex fidanzata della celebre webstar Gianluca Vacchi.

Dopo gli incontri ‘segreti’ a casa di lei o per le vie di Milano, sembra ormai non esserci più dubbio.

De Martino si sfoga così dopo i tre mesi trascorsi in Honduras, passeggiando durante il giorno mano nella mano con l’amato figlio Santiago e trascorrendo le serate in compagnia della Gabriele.