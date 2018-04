Tra la variegata fauna selezionata da Barbara D’Urso spicca il nome di Patrizia Bonetti, la concorrente del Grande Fratello 15 ‘ricca e viziatissima’ (com’è scritto sulla sua scheda personale) che ha tutti i numeri per diventare uno dei personaggi di spicco di quest’edizione del reality. Bolognese di origini cubane, 22 anni, studentessa di Scienze Politiche alla Luiss e anche modella, Patrizia Bonetti vanta un ricco carnet di fidanzati grazie ai quali è già finita, di riflesso, sulle prime pagine delle riviste di gossip prima ancora di partecipare al GF.

In particolare Patrizia Bonetti è stata fidanzata a soli 17 anni con ‘Mr. Enjoy’ Gianluca Vacchi, poi a 19 con il discusso imprenditore Stefano Ricucci e poco dopo con Claudio D’Alessio, il figlio di Gigi. Tutte queste relazioni sono durate solo pochi mesi. ‘Gli uomini belli mi annoiano così come i miei coetanei’, ha detto una volta la ragazza per giustificare le sue storie con uomini molto più grandi di lei.

Se con Gianluca Vacchi Patrizia Bonetti ha mantenuto ottimi rapporti, le cose con Stefano Ricucci sono finite invece piuttosto male, tanto che i due sono in causa per una brutta storia di presunte percosse accaduta nel 2015. In pratica secondo la versione della Bonetti l’imprenditore l’avrebbe picchiata, procurandole delle lesioni al volto, in preda alla gelosia per averla sorpresa in compagnia di suo figlio Edoardo.

Ricucci in verità ha sempre rigettato le accuse della ragazza, frutto secondo lui di pura fantasia: ‘Patrizia Bonetti è una mitomane avvelenata di protagonismo’, ha detto all’epoca dei fatti in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, ‘Una baby killer, anche se non ha ammazzato nessuno, che ha ben più dei suoi 19 anni. Navigata, in giro per l’Italia a far danni da quando non era ancora maggiorenne. Siamo stati insieme per circa tre mesi ma poi l’ho sbolognata perché la notte si trasforma, come dottor Jekyll e mister Hyde’.

In attesa di sapere come finirà questa vicenda, ci ritroviamo adesso Patrizia Bonetti al Grande Fratello 15 dove sicuramente non passerà inosservata. Di se stessa dice di essere testarda, determinata ed energica e che le piace frequentare ambienti lussuosi, tanto che gira con l’autista. Allo stesso tempo sente molto il peso delle aspettative che suo padre ha riposto in lei.

Prima di diventare una concorrente del Grande Fratello 15, Patrizia Bonetti ha fatto provini per altri reality e crede che il programma di Barbara D’Urso sia una buona occasione per farsi conoscere dal grande pubblico.