Ridono e scherzano Mara Venier e Gerry Calà su Instagram, insieme in foto e video pubblicati dalla bionda conduttrice. A commentare i sorrisi una frase significativa, tratta dal brano ‘Gente come noi’ di Ivana Spagna: nonostante il divorzio avvenuto dopo 3 anni di matrimonio ed i vari tradimenti dell’attore, le due icone dello spettacolo italiano sembrano volersi ancora un gran bene.

‘Gente come noi che ancora si vuol bene’ si legge al di sotto della foto pubblicata da Mara Venier sul proprio profilo Instagram che la ritrae sorridente accanto all’ex marito Jerry Calà. Seduti su uno scalino di un portone, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2018 viene felicemente abbracciata dal regista: che i due abbiano trascorso un sereno pomeriggio milanese? Come la prenderà il marito della Venier?

Mara Venier pubblica foto e video con l’ex marito Jerry Calà

Simpatici, divertiti e divertenti Jerry Calà e Mara Venier insieme, prima in una foto poi in un video su Instagram. Nonostante gli alti e bassi affrontati da entrambi in merito al difficile matrimonio, la conduttrice ed il regista sembrano essere ancora molto uniti in termini di amicizia, tanto da aver cantato insieme ‘Gente come noi’ di Spagna.

‘Gente come noi, che non sta più insieme, ma che come noi, ancora si vuol bene’ si legge al di sotto della ridente foto pubblicata da Mara Venier, con tanto di cuoricini rossi e note musicali.

Molti i commenti rilasciati dagli utenti, alcuni dei quali esaltano la coppia definendoli ‘bellissimi’ o ‘uno spettacolo’, altri che sperano ancora in un ritorno di fiamma.

Poi arriva il video, in cui l’ex coppia canta insieme il brano di riferimento: ancora una volta, non mancano i cuori rossi nel commento.

Come la prenderà il marito Nicola Carraro attualmente dall’altra parte del mondo e lontano da Mara Venier?

Mara Venier e Jerry Calà, un amore di tradimenti

Mara Venier non ha mai nascosto quando Jerry Calà fosse ‘birichino’ durante la loro storia d’amore: con lui è sempre stato tutto un gioco ed è per questo che non sono mancati i tradimenti.

Come ascoltato nel salotto di Verissimo e successivamente a L’Intervista di Maurizio Costanzo, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 13 ha raccontato che addirittura durante la festa del loro matrimonio ha subito un tradimento: ‘mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei. L’ho riempito di botte’, aveva raccontato la Venier.

Poi, però, ha svelato: ‘E’ il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui’.