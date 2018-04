News dal mondo di Uomini e Donne: Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati. Inaspettatamente e a gran sorpresa, è l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ad informare su Instagram i sostenitori della coppia sulla rottura con il tronista. Difficile da credere se pensiamo che solo fino a qualche giorno fa i due giovani influencer sono stati ritratti in romantiche ed esotiche foto seguite da dolci e tenere dediche.

‘Mi sembrava giusto dirvi che io ed Andrea non siamo più fidanzati’, annuncia con queste parole Giulia De Lellis la fine della storia d’amore con Andrea Damante. Una notizia che sconvolge i sostenitori della coppia e fan di Uomini e Donne, programma televisivo all’interno i due giovani hanno avuto modo di conoscersi. Così affiatati ed innamorati, Giulia non svela ulteriori dettagli in merito alla situazione – come da lei stessa ribadito – invitando i suoi followers a rispettare la decisione presa.

Giulia De Lellis non è più fidanzata con Andrea Damante, l’annuncio

Non si sanno le motivazioni in merito all’improvvisa rottura della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, protagonisti indiscussi del celebre dating show di Maria De Filippi e successivamente star del web.

Entrambi hanno sempre avuto un riscontro invidiabile sul web e la loro relazione sentimentale aveva appassionato milioni di giovani spettatori: da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip con la partecipazione prima di Andrea, poi di Giulia, i fan si sono sempre schierati dalla loro parte sostenendo quell’amore sincero e duraturo.

‘Non faccio troppi giri di parole’, inizia così l’ex corteggiatrice il messaggio pubblicato su Instagram, ‘mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati’.

Poi, continua: ‘ma non perché io debba giustificarmi o darvi spiegazioni, semplicemente perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso ed è stata un’esperienza incredibile ed avendo condiviso con voi tante situazioni belle – omettendo quelle brutte – mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa situazione.

Giulia De Lellis su Instagram, ‘Chiedo di rispettare la situazione’

Decisa e determinata come sempre, Giulia De Lellis chiarisce dunque la brutta situazione venutasi a creare con l’ormai ex fidanzato Andrea Damante, chiedendo ai followers rispetto nei loro confronti.

‘Considerando che io non debba starvi ad elencare tutti i motivi, ci tenevo a farvelo sapere anche perché molti di voi l’avevano già capito e non mi sembrava bello continuare a fare finta di nulla. Come tutte le cose brutte e belle anche questa passerà e dal mio punto di vista quando una relazione finisce la colpa è sempre di tutti e due’.

Conclude così il video messaggio social pubblicato dall’ex concorrente del GF Vip: dal profilo di Andrea Damante, invece, tutto ancora tace.