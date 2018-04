Gf15, Simone Coccia: ‘Ho avuto 1500 donne’

Simone Coccia Colaiuta entra nella casa del Grande Fratello 15 e si scatena la polemica su una sua dichiarazione. Il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane racconta le sue esperienze di vita amorosa: ‘Ho avuto 1500 donne’, ha confessato il concorrente. Immediate le reazioni dei due opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, tanto che la conduttrice Barbara D’Urso si è dovuta schierare in difesa di Simone Coccia.

Inizia tra le polemiche l’avventura di Simone Coccia al Grande Fratello 15 con una presentazione che promette bene: ‘Il vero problema nelle casa saranno le donne’, è il biglietto da visita del compagno di Stefania Pezzopane. Ex spogliarellista e ballerino è noto ai più per la sua love story con la senatrice Pd con la quale è fidanzato da 4 anni e convive all’Aquila. I due vorrebbero sposarsi anche se hanno affrontato diversi momenti di crisi.

Simone Coccia e le 1500 donne

‘Ho avuto 1500 donne, ma da quando ho conosciuto Stefania ho appeso il perizoma al chiodo’, così si presenta Stefano Coccia al pubblico del Gf15. Una frase che fa discutere e che non piace per nulla all’opinionista Cristiano Malgioglio che sbotta: ‘Le donne non sono giocattoli, le donne si rispettano’, facendo notare a Cocci che la sua affermazione è anche poco rispettosa nei confronti di Stefania Pezzopane. L’intervento del cantautore è stato molto apprezzato dalla collega Simona Izzo che ha aggiunto, rivolta a Simone Cocci: ‘Tu sarai un problema per le donne, del tuo curriculum non ce ne importa nulla’.

Barbara D’Urso, che difende sempre i suoi ‘ragazzi’ non poteva non farlo anche in questo caso, così la conduttrice ha sottolineato che Simone è follemente innamorato di Stefania e per lei ha fatto molte rinunce.

L’ex spogliarellista però non entra direttamente nella casa e anzi finisce nel ‘tugurio’ di questa edizione del Gf, il ‘lido Carmelita’ dove indosserà una tutina aderente fluo in veste di ‘bagnino’.

Simone Coccia e i messaggi a Lucia Bramieri

La presenza di Simone però fa discutere soprattutto quando a varcare la soglia della casa è Lucia Bramieri. La nuora di Gino Bramieri, entrata al Gf15 con il telegatto vinto dal suocero e da lei conquistato dopo una lunga battaglia, ha qualcosa in sospeso nei confronti del fidanzato di Stefania Pezzopane.

Barbara D’Urso non può lasciarsi sfuggire il gossip e ne parla con la diretta interessata. A quanto pare Simone avrebbe mandato dei messaggi particolari a Lucia Bramieri che a sua volta avrebbe avvertito la Pezzopane della poca affidabilità del suo compagno. Alle domande della conduttrice sul presunto flirt, la Bramieri ha risposto: ‘È una cosa datata di qualche anno fa, io Simone non l’ho mai incontrato e non ho mai avuto nemmeno l’occasione di bere un caffè. C’è stata l’occasione di scambiarci messaggi, ma non ricordo nemmeno il perché. Erano sms un po’ da galletto’.