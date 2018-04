GF15, Aida Nizar scatena Cristiano Malgioglio: ‘E’ insopportabile, rimandatela a Madrid’

E' una vecchia conoscenza dei reality show spagnoli e, con l'inizio del Grande Fratello 15, Aida Nizar è pronta per farsi conoscere molto bene anche in Italia. Concorrente ufficiale del programma, è arrivata in netto ritardo all'appuntamento tanto che Barbara D'Urso ha deciso di rinviare il suo ingresso nella Casa di sette giorni. L'irruenza della spagnola, però, ha infastidito Cristiano Malgioglio che ha sbottato: 'E' insopportabile, rimandatela a Madrid!'.

da Luana Rosato, il